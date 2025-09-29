فيريرا: محبط من الخسارة أمام الأهلي ونعمل على تصحيح الأخطاء للمباريات المقبلة

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه محبط جدًا بسبب الخسارة في لقاء الأهلي اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" سنحت لنا فرصتين للتسجيل في أول 10 دقائق وبعدها دخل المنافس في اللقاء، ونجحنا في تسجيل هدف التقدم، ولسوء الحظ تراجعنا بشكل زائد عن الحد بعد التقدم".

وواصل:" في الشوط الثاني بدأنا بضغط متأخر وكانت لدينا فرصة لجعل النتيجة 2-صفر، ولكن بعد الفرصة الضائعة تعادل الأهلي قبل أن يتقدم".

وأضاف فيريرا:" بعد التأخر دفعنا في أخر 10 دقائق بلاعبين في الخط الأمامي للتسجيل وأهدرنا فرصة عندما اصطدمت الكرة بالعارضة في الدقائق الأخيرة، وسنعمل على استشفاء اللاعبين بشكل جيد للقاء المقبل".

وواصل المدير الفني :"فكرنا في التغيير قبل استقبال الهدف الأول وكان اللعب يسير بشكل جيد، وكان هناك تفكير في الدفع بالونش واللعب بثلاثي في خط الدفاع، ولكن لم يكن هناك أي سبب للتغيير لأن الفريق كان يؤدي بصورة جيدة".

وأضاف فيريرا:" سيف الجزيري يؤدي بصورة جيدة مثل باقي المهاجمين وقد يتواجد في المباريات المقبلة، لأنه من ضمن 4 مهاجمين متواجدين بالفريق، والجهاز الفني يأخذ قراره قبل المباراة، ونحتاج للاعتماد على ثنائي أو ثلاثي في الهجوم".

وتابع :" عندما تعادل الفريق مع المقاولون عاد وفاز في مباراتين وبعد الخسارة من دجلة فاز الزمالك في مباراتين، وحاولنا أن نعود بشكل أقوى في مباراة الأهلي اليوم ولم يحالفنا التوفيق، ونسعى للعودة بشكل أفضل في المباريات المقبلة".

واختتم يانيك فيريرا تصريحاته قائلًا:" فيما يخص التراجع بعد تسجيل الهدف الأول هذا حدث من قبل، ولكن نحاول أن نسجل الهدف الثاني دائمًا بعد التقدم في أي مباراة، ونحتاج للحديث مع اللاعبين بشأن هذا الأمر، وواجهنا منافساً قوياً ولديه أسلوب هجومي، سنستعد بجدية للمباراة المقبلة، ونتعلم من كل مباراة ونسعى لأن نكون أفضل"