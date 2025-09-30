أحمد بلال: الفوز على الزمالك "طوق نجاة" للاعبي الأهلي

أكد أحمد بلال نجم النادي الاهلي السابق، أن الفريق أهدر فوزا بعدد كبير من الأهداف أمام الزمالك في مباراة القمة.

وقال بلال في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الأهلي عنده مشاكل فنية عديدة ولكن فوز اليوم أمام الزمالك ستتلاشى المزيد من الأخطاء التي وقع فيها الفريق في الفترة الماضية.

وأضاف بلال قائلا: الأهلي كان بإمكانه زيادة عدد الأهداف أمام الزمالك وأهدر فرصا عديدة، ولكن في النهاية الاهلي حقق ما أراد من المباراة.

وتابع: مشكلة لاعبي الزمالك في عدم الثقة في انفسهم عكس الاهلي في المباريات الحاسمة يكون متواجد بقوة.

وتابع: لاعبي الأهلي عند حسن الظن دايما ومباراة الزمالك هي مباراة الدوري بالنسبة للأهلي والأهلي فاز بمباراة الدوري وتصدر جدول الترتيب مسألة وقت.

وواصل: الأهلي سيعود لصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز في المباريات المقبلة.