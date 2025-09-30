بلال: صدارة الزمالك للدوري "وهمية" .. والاهلي هيعود لمكانه الطبيعي

تحدث أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، عن فوز الاهلي بهدفين مقابل هدف في الدوري المصري الممتاز.

وقال بلال في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: كنت أثق من قدرة لاعبي الاهلي على الفوز امام الزمالك رغم تراجع الأداء في الفترة الأخيرة.

وأضاف: مشكلة لاعبي الزمالك في عدم الثقة في انفسهم عكس الاهلي في المباريات الحاسمة يكون متواجد بقوة.

وتابع: لاعبي الأهلي عند حسن الظن دايما ومباراة الزمالك هي مباراة الدوري بالنسبة للأهلي والأهلي فاز بمباراة الدوري وتصدر جدول الترتيب مسالة وقت.

وواصل: الاهلي سيعود لصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز في المباريات المقبلة.