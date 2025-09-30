الدردير يشيد بـ أداء الشحات في مباراة القمة

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بـ أداء اللاعب حسيت الشحات نجم الأهلي في مباراة القمة أمس.

وكتب عمرو الدردير:"الحق يقال نزول حسين الشحات غير مجرى المباراة في صالح الأهلي".

وشهدت الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز مواجهة نارية بين الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة الدولي، في واحدة من أكثر مباريات القمة إثارة هذا الموسم. ونجح الأهلي في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2-1، ليشعل المنافسة على صدارة جدول الترتيب ويغير ملامح المراكز الأولى بشكل ملحوظ.

تأثير الفوز على سباق الصدارة

رغم خسارته، احتفظ الزمالك بصدارة جدول الدوري برصيد 17 نقطة، مستفيدًا من نتائجه السابقة، لكن الفارق تقلص بشدة بعد اقتراب المنافسين منه.

الفوز منح الأهلي دفعة قوية ليصعد للمركز الثالث برصيد 15 نقطة، متساويًا مع المصري البورسعيدي ووادي دجلة، ما يُنذر بصراع ثلاثي محتدم في الجولات المقبلة.

جدول ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

وجاء ترتيب بطولة الدوري بعد فوز الأهلي بالقمة 131 على حساب الزمالك، على النحو التالي:

1- الزمالك 17 نقطة

2- المصري البورسعيدي 15 نقطة

3- الأهلي 15 نقطة

4- وادي دجلة 15 نقطة

5- بيراميدز 14 نقطة

6- إنبي 14 نقطة

7- سيراميكا كليوبترا 14 نقطة

8- بتروجت 14 نقطة

9- زد 12 نقطة

10- مودرن سبورت 12 نقطة

11- البنك الأهلي 11 نقطة

12- سموحة 11 نقطة

13- حرس الحدود 11 نقطة

14- غزل المحلة 10 نقطة

15- الجونة 9 نقاط

16- طلائع الجيش 9 نقاط

17- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

18- فاركو 5 نقاط

19- المقاولون العرب 5 نقاط

20- الاتحاد السكندري 5 نقاط

21- الإسماعيلي 4 نقاط