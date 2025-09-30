قطر للطاقة تبرم اتفاقية مع "ميسير" الألمانية لتوريد 100 مليون قدم مكعبة هيليوم

وقّعت «قطر للطاقة» اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة «ميسير» لتوريد 100 مليون قدم مكعبة سنوياً من غاز الهيليوم من قطر إلى الأسواق العالمية.

وتؤكد استراتيجيات «قطر للطاقة» أن الدولة تمضي قدماً نحو مضاعفة إنتاجها من الهيليوم مع تنفيذ توسعات حقل الشمال، حيث تمتلك قطر حالياً أكثر من 28% من الاحتياطيات العالمية، فيما يُتوقع أن ترتفع حصتها خلال السنوات المقبلة لتقترب من 50% من السوق العالمية.

ويُعد غاز الهيليوم عنصراً حيوياً في العديد من الصناعات المتقدمة، من أبرزها أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وصناعة أشباه الموصلات، والحوسبة الكمية، والألياف الضوئية، إضافة إلى أبحاث واستكشاف الفضاء.





