أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اجتماع نادر لترامب بكل القادة العسكريين في العالم.. فما الحكاية؟
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في بلدة كويا بريف درعا الغربي
رئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنوفية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
تلوث بترولي جديد يهدد الشعاب المرجانية والسواحل السياحية بالبحر الأحمر.. تحقيقات عاجلة
الاتحاد الأوروبي يرحب بخطة ترامب بشأن غزة
مرة بالحلويات والأخرى بالتهديد.. ننشر أقوال الطفل في واقعة الاعتداء عليه من نقاش بالمعصرة
سويلم يتابع موقف مجهودات الوزارة لتطوير البحيرات الشمالية وتأمين فرص العمل للصيادين
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات محافظة المنوفية.. بعد قليل
النتيجة عادلة والزمالك سيتراجع بقوة.. طارق الشناوي يعلق على فوز الأهلي
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
حوادث

مرة بالحلويات والأخرى بالتهديد.. ننشر أقوال الطفل في واقعة الاعتداء عليه من نقاش بالمعصرة

مرة بالحلويات والأخرى بالتهديد.. ننشر أقوال الطفل في واقعة الاعتداء عليه من نقاش بالمعصرة
مرة بالحلويات والأخرى بالتهديد.. ننشر أقوال الطفل في واقعة الاعتداء عليه من نقاش بالمعصرة
إسلام دياب

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل أقوال الطفل علي المجنى عليه الواردة بتحقيقات النيابة العامة في واقعة الاعتداء من قبل نقاش بالمعصرة.

وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه بسؤال الطفل المجني عليه، والبالغ من العمر 9 سنوات بالتحقيقات على سبيل الاستدلال، أقر بقيام المتهم باستدراجه لمسكنه تارة بالتحيل بأن أوهمه بالتوجه معه لشراء بعض الحلويات وحال ذلك توجه رفقة المتهم لمسكنه وقام بحسر بنطاله عنه وتحسس مواطن عفته والمرة الثانية قام باستدراجه لمسكنه بالقوة بأن أوقع عليه تهديداً بإفشاء ما حدث بينهما وتوجه رفقته لمسكنه على ذلك التهديد وقام المتهم بحسر بنطاله عنه وتجرد المتهم من ملابسه واعتدى عليه وعزى قصد من ذلك هتك عرضه.. وبعرض المتهم على المجني عليه عرضاً قانونياً أشار عليه بأنه ذات الشخص مرتكب الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5304 لسنة 2025 جنايات المعصرة، والمقيدة برقم 1602 لسنة 2025 كلي ، وتحت إشراف المستشار عمر شاهين المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام المتهم «السيد. م. ع»، 24 سنة، نقاش بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بخطف المجني عليه «علي .ث .م» بالتحيل بأن قام باستدراجه لمسكنه بعيداً عن أعين ذويه بحيلة أنطلت عليه إلا وهي شراء بعض الحلويات، ثم أعاد فعلته بأن أكره الطفل المجني عليه سالف الذكر على التوجه رفقته لمسكنه محل الواقعة بأن أوقع عليه تحديداً بإفشاء ما حدث بينهما في المرة الأولى قاصداً من ذلك أبعاده عن أعين الرقباء متمكناً بتلك الوسيلة من الانفراد به حال كون المجني عليه لما يتجاوز الثمانية عشر ميلادياً.

وأضافت التحقيقات أنه قد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى وهي أنه في ذات الزمانين والمكان سالفي الذكر هتك عرض المجني عليه سالف الذكر بالقوة بأن أدخله عنوة بداخل إحدى الغرف بمسكنه وما ان ظفر به حتى استطالت يده مواطن عفته واعتدى عليه قاصداً من ذلك هتك عرضه.

قال والد الطفل علي، المجني عليه، 57 سنة، مالك حانوت بيع قطع غيار بتحقيقات النيابة العامة إنه  على إثر سوء الحالة النفسية لنجله الطفل وبتفقد أمره أخبره بتكرار قيام المتهم باستدراجه لمسكنه تاره بالتحيل وتاره بالقوة والتهديد الواقع عليه وتحسس مواطن عفته  واعتدى عليه وعزى قصد المتهم من ارتكاب الواقعة هنك عرض نجله.

وأكد الرائد شرطة إبراهيم كرم محمد علي، 34 سنة، ضابط المباحث بقسم شرطة المعصرة في تحقيقات النيابة العامة إن تحرياته السرية دلته لصحة ارتكاب المتهم الوقعة استدراجه للطفل المجني عليه لمسكنه تاره بالتحيل وتاره الاكراه مستغلاً في ذلك حداثة من المجني عليه وهتك عرضه مرتين بأن لامس مواطن عفته وعزى قصد المتهم من ارتكاب الواقعة هتك عرضه، وأضاف بتمكنه من ضبط المتهم عقب ورود البلاغ.

صدى البلد طفل المجنى عليه تحقيقات النيابة العامة المعصرة

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الإطلالة

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

