اللهم أدخلها الجنة.. أحمد حسام ميدو يعلن خبر وفاة والدة زوجته

أعلن الإعلامي أحمد حسام ميدو، منذ قليل عن وفاة والدة زوجته، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس".



وقال ميدو، من خلال منشوره قائلاً: "توفت إلى رحمة الله تعالى حماتي العزيزة وأمي الثانية السيدة نهلة نور الدين شافعي.. اللهمّ أبدلها داراً خيراً من دارها وأهلاً خيراً من أهلها وأدخلها الجنة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النّار".



وفي وقت سابق، ناشد الإعلامي أحمد حسام ميدو، مجلس إدارة نادي الزمالك بعدم هدم ما تم انجازه في الفريق من أجل مباراة.

وأكد أحمد حسام ميدو ، عبر برنامج أوضة اللبس على قناة النهار: أن ما قام به الفريق من خطوات يفوق المتوقع ويجب أن يساند مجلس إدارة الفريق فيريرا الفترة القادمة.

وأتم أحمد حسام ميدو: أن ما يهم الفريق الآن هو التركيز في قادم المباريات وطوي صفحة مباراة القمة أمام الأهلي والتركيز على حل مشاكل الفريق في الفترة القادمة