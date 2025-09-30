ثورة جديدة في الطاقة المتجددة.. اكتشاف مصدر طاقة من الطحالب| ما القصة؟

نجح فريق بحثي من مختبر الأنظمة الدقيقة للبصريات الحيوية بجامعة كونكورديا الكندية في تطوير تقنية مبتكرة لاستخراج الطاقة من الطحالب، أظهرت أنها أقوى بـ100 مرة من مصادر الطاقة الحيوية التقليدية، مع ميزة إضافية تتمثل في قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو.

من أعماق البحر إلى مختبرات الهندسة

المشروع، الذي قاده البروفيسور موثوكوماران باكيريسامي من قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية والفضائية بالجامعة، استلهم آلية التمثيل الضوئي في النباتات.

وخلال التجارب، صمم الفريق خلايا كهربائية ضوئية دقيقة تحتوي على "برك ميكروية" مزروعة بالطحالب، مزودة بأقطاب كهربائية تلتقط الإلكترونات وتحولها إلى طاقة كهربائية.

وقد أثبتت النماذج الأولية نجاحها باستخدام خلية بحجم لا يتجاوز بوصة واحدة.

طاقة على مدار الساعة

أبرز ما يميز التقنية الجديدة أنها لا تعتمد حصراً على ضوء الشمس، بل تستفيد أيضاً من عملية التنفس الليلي للطحالب، ما يجعل إنتاج الطاقة مستمراً ليلاً ونهاراً، حتى في غياب الضوء، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة الأخرى.

بديل أخضر يتفوق على الطاقة الحيوية التقليدية

وفقا لشركة SynTech Bioenergy، تعاني الطاقة الحيوية التقليدية من تحديات بيئية واقتصادية تشمل التلوث، انبعاثات الغازات الدفيئة، وارتفاع التكاليف لكن التقنية الجديدة تتجاوز هذه العقبات، إذ تتميز بأنها:

منخفضة التكلفة

قابلة للتخزين

قائمة على بوليمرات عضوية بسيطة

صالحة لتطبيقات متعددة مثل المباني والنوافذ

نحو الاستخدام التجاري

يعمل الفريق البحثي حالياً على تطوير تصاميم أولية لألواح طحالب يمكن تثبيتها على واجهات المباني أو دمجها في أعمال فنية، مع خطط لتحويل الابتكار إلى منتج تجاري خلال 3 إلى 5 سنوات، في حال توافر التمويل والدعم اللازمين.