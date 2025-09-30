قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دار الإفتاء توضح ضوابط إخراج الزكاة على الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار
ترامب: قادة الدول العربية والإسلامية ساهموا في خطة السلام بغزة
مفتي الجمهورية يستمع لآراء جمهور المستفتين حول خدمات دار الإفتاء
رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
قمة السيسي وبن زايد تعكس تحالفا استراتيجيا| ومحلل: دليل على الثقة والمصالح المشتركة
بعد افتتاح أكاديمية دينا | مديحة حمدي: الرقص فن.. المشكلة في اللي بيتلبس
رئيس الوزراء يفتتح المحور المروري الجديد لمدخل شبين الكوم
وزير الخارجية: استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة مرهون بوقف الحرب فورًا
وزير الخارجية: لا سلام دون ارتباط الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة
العثور على سفير جنوب إفريقيا ميتاً بعد سقوطه من الطابق 22 في باريس
42 شهيدا و190 مصابا يصلون لمستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ثورة جديدة في الطاقة المتجددة.. اكتشاف مصدر طاقة من الطحالب| ما القصة؟

الطحالب
الطحالب
أمينة الدسوقي

نجح فريق بحثي من مختبر الأنظمة الدقيقة للبصريات الحيوية بجامعة كونكورديا الكندية في تطوير تقنية مبتكرة لاستخراج الطاقة من الطحالب، أظهرت أنها أقوى بـ100 مرة من مصادر الطاقة الحيوية التقليدية، مع ميزة إضافية تتمثل في قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو.

من أعماق البحر إلى مختبرات الهندسة

المشروع، الذي قاده البروفيسور موثوكوماران باكيريسامي من قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية والفضائية بالجامعة، استلهم آلية التمثيل الضوئي في النباتات. 

وخلال التجارب، صمم الفريق خلايا كهربائية ضوئية دقيقة تحتوي على "برك ميكروية" مزروعة بالطحالب، مزودة بأقطاب كهربائية تلتقط الإلكترونات وتحولها إلى طاقة كهربائية.

وقد أثبتت النماذج الأولية نجاحها باستخدام خلية بحجم لا يتجاوز بوصة واحدة.

طاقة على مدار الساعة

أبرز ما يميز التقنية الجديدة أنها لا تعتمد حصراً على ضوء الشمس، بل تستفيد أيضاً من عملية التنفس الليلي للطحالب، ما يجعل إنتاج الطاقة مستمراً ليلاً ونهاراً، حتى في غياب الضوء، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة الأخرى.

بديل أخضر يتفوق على الطاقة الحيوية التقليدية

وفقا لشركة SynTech Bioenergy، تعاني الطاقة الحيوية التقليدية من تحديات بيئية واقتصادية تشمل التلوث، انبعاثات الغازات الدفيئة، وارتفاع التكاليف لكن التقنية الجديدة تتجاوز هذه العقبات، إذ تتميز بأنها:

منخفضة التكلفة

قابلة للتخزين

قائمة على بوليمرات عضوية بسيطة

صالحة لتطبيقات متعددة مثل المباني والنوافذ

نحو الاستخدام التجاري

يعمل الفريق البحثي حالياً على تطوير تصاميم أولية لألواح طحالب يمكن تثبيتها على واجهات المباني أو دمجها في أعمال فنية، مع خطط لتحويل الابتكار إلى منتج تجاري خلال 3 إلى 5 سنوات، في حال توافر التمويل والدعم اللازمين.

جامعة كونكورديا الطحالب برك ميكروية الطاقة الطاقة المتجددة الهندسة الميكانيكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

وزير التربية والتعليم

هيكملوا شغلهم وهاياخدوا حقوقهم| التعليم: "مفيش معلم هايطلع معاش" أثناء الدراسة

ترشيحاتنا

كريم عبدالباقي رئيس العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

العاملين بالنيابات: قضاء مصر سيظل حصنًا منيعًا لتحقيق العدالة

مدبولي

رئيس الوزراء يزور مصنع العربي ـ تويواتشي لإنتاج الزجاج الهندسي

أرشيفية

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

بالصور

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

تويوتا تواجه أول أزمة انفصال داخلي من علامة سينشري

تويوتا سينشري
تويوتا سينشري
تويوتا سينشري

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سلطة الحمص بالزبادي

طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى

محافظ الشرقية يفتتح مدرستي ههيا الإعدادية بنين وعمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بتكلفة 38 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد