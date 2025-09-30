رئيس مدينة رأس غارب يستعرض 3 طلبات في لقائه الدوري مع المواطنين

عقد اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، صباح اليوم الثلاثاء، لقاءه الدوري مع المواطنين لبحث احتياجاتهم ومطالبهم، بحضور مديري إدارات خدمة المواطنين، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل المباشر بين الأجهزة التنفيذية والأهالي.

تفاصيل الطلبات

استعرض رئيس المدينة خلال اللقاء ثلاثة طلبات مقدمة من المواطنين، تنوعت ما بين طلب الحصول على مسكن، وطلب آخر تبين أن صاحبه مدرج بالفعل ضمن قوائم الانتظار، إضافة إلى شكوى من قيام بعض المواطنين بإلقاء مخلفات خلف مساكن الـ46 وحدة، حيث تم تكليف إدارة البيئة بمتابعة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

إحالة للجهات المختصة

وأكد نديم أنه تم تحويل جميع الطلبات إلى الإدارات المختصة للعمل على دراستها وإيجاد الحلول المناسبة في أسرع وقت، وذلك في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

تواصل مستمر مع الأهالي

وشدد رئيس مدينة رأس غارب على أهمية استمرار عقد اللقاءات الأسبوعية لفتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، لافتاً إلى أنه يتم استقبال طلبات المشاركة قبل يوم الأربعاء من كل أسبوع لبحثها ودراستها ضماناً لسرعة البت فيها والاستجابة لمطالب الأهالي.