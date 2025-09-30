قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة القرن بصيغة جديدة.. خبير: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة غطاء لتصفية القضية الفلسطينية
مبعوث الصين بالأمم المتحدة: ما تفعله إسرائيل انتهاك شديد لحقوق الفلسطينيين
عملية دهس وإطلاق نار وإصابة 3 في غوتش عتصيون.. والكشف عن مصير منفذ العملية
خارجية الدوحة: جهود مصرية قطرية تركية لإنهاء الحرب في غزة
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد يزور المتحف الكبير على هامش بطولة العالم للأندية
أكثر من 50 سفينة صمود تدخل نطاق اعتراض إسرائيل.. وتهديد بإغراقها
صور..إسعاف قنا يدفع بـ10 سيارات لنقل جثث ومصابي حادث الطريق الصحراوى
الكاميرا صورته.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى الشارع بالجيزة
الجنازة غدًا.. وفاة الدكتور عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما
أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة أخصائي اجتماعي أثناء طابور الصباح بالمنوفية
رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها
القبض على عاطلين تعديا على طالب بسلاح أبيض في الأقصر
ديني

مفتي الجمهورية يشدد على جودة الفتاوى والإصدارات بدار الإفتاء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

تفقد فضيلة أ.د نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الإدارة العامة للمراجعة والتدقيق اللغوي والتراث بدار الإفتاء؛ حيث عقد فضيلته اجتماعًا مع باحثي الإدارة للوقوف على التحديات والمهام المنوطة بكل فرد من أفراد الإدارة خلال الفترة الحالية.

وأكد فضيلة المفتي أهمية عمل الإدارة نظرًا لأهمية المراجعة اللغوية للفتاوى والبحوث والكتب والإصدارات الواردة من إدارات دار الإفتاء لضمان جودتها ومطابقتها للمعايير المحددة، والتحقق من صحتها لغويًّا، وكذلك مراجعة وتنسيق وتجهيز بروفات طباعة الإصدارات لضمان صلاحيتها للنشر، مشددًا على ضرورة إنجاز الأعمال المطلوبة بدقة وسرعة.

كما ناقش فضيلته مع باحثي الإدارة العمل على جمع الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء، وتيسير الاستفادة منها من خلال أعمال علمية متخصصة، إضافة إلى أهمية دراسة تاريخ الفتاوى وتطورها طبقًا للواقع والأحداث المحيطة بكل فتوى، وكذلك سبل الاستفادة من برنامج تراث الفتاوى والعمل على تحديثه.

مفتي الجمهورية نظير محمد عياد الإدارة العامة للمراجعة والتدقيق

