"للعاملين بالاتصالات" ترحب بتولي تامر مهدي قيادة المصرية للاتصالات

رحبت النقابة العامة للعاملين بالاتصالات برئاسة محمد حنفي بتولي المهندس تامر مهدي منصب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، متمنية له التوفيق والنجاح في قيادة الشركة نحو تحقيق مزيد من التطوير وتعزيز مكانتها في قطاع الاتصالات.

وتوجهت النقابة بالشكر والتقدير للمهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي السابق على جهوده خلال فترة توليه المسؤولية وما قدمه من إسهامات في تطوير الشركة وخدمة العاملين.

كما قدمت النقابة خالص الشكر لكل من المهندس محمد الفوي نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية، وأحمد حسن نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، على ما بذلاه من جهد ودعم للعاملين خلال المرحلة الماضية.

وأكد محمد حنفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات في تصريح له، أن النقابة تؤمن بأهمية التعاون المستمر بين الإدارة والعاملين، وأنها تتطلع إلى فتح آفاق جديدة من الشراكة مع القيادة التنفيذية الجديدة بما يخدم مصلحة الشركة ويرفع من كفاءة الأداء ويحقق استقرار العاملين.

وأضاف حنفي، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمواصلة النجاحات وتحقيق تطلعات الدولة في قطاع الاتصالات، مؤكدا حرص النقابة على دعم كل ما يسهم في تعزيز قدرات الشركة وتقديم أفضل الخدمات للعملاء.