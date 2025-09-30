قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتابع موقف تنفيذ مقر ديوان محافظة المنوفية ومستشفى شبين الكوم الجديد
دار الإفتاء توضح ضوابط إخراج الزكاة على الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار
ترامب: قادة الدول العربية والإسلامية ساهموا في خطة السلام بغزة
مفتي الجمهورية يستمع لآراء جمهور المستفتين حول خدمات دار الإفتاء
رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
قمة السيسي وبن زايد تعكس تحالفا استراتيجيا| ومحلل: دليل على الثقة والمصالح المشتركة
بعد افتتاح أكاديمية دينا | مديحة حمدي: الرقص فن.. المشكلة في اللي بيتلبس
رئيس الوزراء يفتتح المحور المروري الجديد لمدخل شبين الكوم
وزير الخارجية: استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة مرهون بوقف الحرب فورًا
وزير الخارجية: لا سلام دون ارتباط الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة
العثور على سفير جنوب إفريقيا ميتاً بعد سقوطه من الطابق 22 في باريس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لأول مرة تاريخيًا.. مصر تنظم معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الـNBA

اتحاد كرة السلة
اتحاد كرة السلة
عبدالله هشام

تستعد مصر لاحتضان فعاليات معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب "FIBA Africa Regional Youth Camp 2025"، وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة وبالتعاون مع رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين NBA والاتحاد المصري لكرة السلة.

ويقام المعسكر خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث خصصت الفترة من 12 حتى 15 أكتوبر لمنافسات الفتيات، والتي ستقام في صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

كما تنطلق فعاليات معسكر الأولاد خلال الفترة من 19 حتى 22 أكتوبر، على أن يتم تحديد الصالة المستضيفة لاحقًا.

ويهدف المعسكر إلى تطوير مهارات اللاعبين الشباب في القارة الإفريقية، وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرات من خلال تدريبات متقدمة تحت إشراف خبراء الاتحاد الدولي والـNBA.

وتأتي استضافة مصر لهذا الحدث القاري في إطار خطط الاتحاد الدولي لكرة السلة لنشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارستها في إفريقيا، مع التأكيد على مكانة مصر كأحد أهم المراكز الإقليمية في رياضة كرة السلة.

منتخب السلة اتحاد السلة الأهلي الزمالك كرة السلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

وزير التربية والتعليم

هيكملوا شغلهم وهاياخدوا حقوقهم| التعليم: "مفيش معلم هايطلع معاش" أثناء الدراسة

بالصور

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

تويوتا تواجه أول أزمة انفصال داخلي من علامة سينشري

تويوتا سينشري
تويوتا سينشري
تويوتا سينشري

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سلطة الحمص بالزبادي

طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى

محافظ الشرقية يفتتح مدرستي ههيا الإعدادية بنين وعمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بتكلفة 38 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد