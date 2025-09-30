قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

لمدة 10 ساعات.. مياه كفر الشيخ: انقطاع الخدمة يومين عن مركز الرياض

محمود زيدان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن انقطاع المياه عن مركز الرياض، وذلك اعتبارًا من غد وبعد غدٍ «الأربعاء والخميس» من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا من كل يوم، ولمدة 10 ساعات.

سبب انقطاع المياه

أرجعت الشركة سبب الانقطاع نتيجة أعمال التطهير بترعة ذيل القاصد، مما يؤدي إلى توقف محطتي (الحاج علي - الرياض) وانقطاع المياه عن مركز الرياض وعن (الرياض، الرغامة، طلمبات 7، الرصيف، المثلث، فرج الكبرى، أبو شبانة، الحصفة، مخيزن).

أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي سياق متصل، قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

كفر الشيخ مياه الشرب الرياض قطع مياه الشرب

