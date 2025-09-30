محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة البريميرليج، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشهدت القائمة غياب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بعد الخسارة أمام كريستال بالاس 2-1 في الجولة الماضية.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

إيمي بويينديا (أستون فيلا) - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - دايتشي كامادا (كريستال بالاس) - شون لونجستاف (ليدز يونايتد) - ديكلان رايس (آرسنال) - روبن روفيس (سندلارند) - إيجور تياجو (برينتفورد) - داني ويلبيك (برايتون).

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الثاني.