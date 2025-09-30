ضربة موجعة لـ باريس سان جيرمان قبل موقعة برشلونة

أعلن نادي باريس سان جيرمان غياب نجمه خفيتشا كفاراتسخيليا عن مواجهة برشلونة، غدًا الأربعاء، في مسابقة دوري ابطال أوروبا.

وكان كفاراتسخيليا اٌستبدل في الشوط الثاني خلال فوز الفريق على أوكسير يوم السبت الماضي بسبب إصابته في الفخذ.

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان تواجد فيتينيا وزميله لاعب الوسط جواو نيفيز الذي غاب عن آخر مباراتين في الدوري الفرنسي بسبب إصابة في الفخذ، بينما استمر غياب قائد الفريق القائد ماركينيوس بسبب مشكلة في عضلة الفخذ.

باريس يواجه برشلونة بخط هجومي ضعيف

بينما الفائز بالكرة الذهبية عثمان ديمبيلي والمهاجم ديزيريه دويه لا يزالان يتعافيان من الإصابة التي تعرضا لها أثناء اللعب مع منتخب فرنسا.