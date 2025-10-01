قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

عراقجي: الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لحل القضية النووية الإيرانية

أ ش أ

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إن إيران كانت دائما مستعدة لإجراء محادثات مع الغرب للوصول إلى حل دبلوماسي للقضية النووية.


وأكد عراقجي أن العمل العسكري وإعادة فرض العقوبات الأممية عبر آلية "الزناد" أو ما يعرف ب"سناب باك" لن يؤدي إلا لتعقيد الوضع، حسبما أوردت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية.


وأوضح عراقجي أن إيران لم تسعَ قط إلى امتلاك أسلحة نووية، وأثبتت ذلك عندما وقعت عام 2015 على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) مع دول مجموعة 5+1، التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.


وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن إيران نفذت الاتفاق النووي بحسن نية وأوفت بجميع التزاماتها، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018 دون أي مبرر مشروع، رغم تأكيد عدة تقارير صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفاء إيران الكامل بالتزاماتها.


وأكد عراقجي أن إيران أثبتت أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وقبلت دعوة ترامب لإجراء محادثات نووية في مايو ويونيو الماضيين، حيث عقدت خمس جولات من المحادثات حتى شنت إسرائيل هجومًا على إيران قبل يومين من انعقاد الجولة السادسة من المفاوضات، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة اشتركت مع إسرائيل في ذلك الهجوم.


جاء ذلك ردًا على تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إذ قال "لقد دمرنا قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم لجعل من المستحيل بالنسبة لها امتلاك سلاح نووي، والذي ربما كانوا سيحصلون عليه بعد حوالي شهرين من ذلك الحين"، في إشارة إلى الضربات الأمريكية والإسرائيلية على ثلاث منشآت نووية إيرانية خلال الحرب التي استمرت لمدة 12 يوما والتي شنتها إسرائيل ضد إيران في 13 يونيو الماضي.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العمل العسكري العقوبات الأممية عبر آلية الزناد امتلاك أسلحة نووية

