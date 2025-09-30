كفر الشيخ.. حملة موسعة لصيانة أعمدة الإنارة في بيلا حفاظًا على الأرواح

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة آمال بركات، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بعدد من الطرق والشوارع الحيوية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة رفع كفاءة الإنارة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحملة، التي نفذها قسم الإنارة التابع لمجلس المدينة، صيانة كشافات الإنارة على طريق قرية أبو بدوي حتى قرية الهمة، وصيانة خلية إنارة المستشفى بقرية الكوم الطويل، بالإضافة إلى صيانة محول منطقة حسن سليمان مرورًا بعزبة نيل ووصولًا لعزبة أبو النجا، فضلًا عن أعمال الصيانة في مدخل ومقابر عزبة سحبان التابعة لقرية إبشان، وقد تمت الأعمال تحت إشراف علي نجيب، مدير قسم الإنارة، وبمشاركة الفنيين وسيارة الكهرباء التابعة للوحدة المحلية.

وأكدت رئيس مدينة بيلا أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لتغطية جميع الشوارع والطرق بمركز بيلا، ورفع كفاءة الإنارة بها، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للمواطنين والحد من الحوادث الليلية، إلى جانب تحسين المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

وأضافت «بركات»، أن فرق الصيانة تواصل عملها بشكل يومي وبمتابعة مستمرة، لضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة، مشددة على أن هناك التزامًا كاملًا بتنفيذ توجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة فيما يتعلق بجودة الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين.