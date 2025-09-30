قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: نسعى لتسوية أوضاع الشرق الأوسط لتجنب تدخل الجيش الأمريكي
أحمد موسى: رئيس الوزراء اطمأن على مستوى التعليم بعد زيارته المفاجئة لمدرسة فاطمة الزهراء بالمنوفية
من جذور إلى صخور.. كيف غيّرت غابة "القاهرة" الغلاف الجوي للأرض؟
ضربته بحجر على رأسه.. التفاصيل الكاملة لمقتل مسن على يد بائعة مناديل
نتنياهو المستفيد الأكبر .. أحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن خطة ترامب لغزة
أحمد موسى: حماس أمام قرار وطني حاسم بشأن خطة ترامب
الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد .. تعرف عليها
رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ورقة ترامب لا يوجد بها أي توجه نحو الدولة الفلسطينية
بعد ظهور حالات HFMD|مدرسة المريوطية: الفيروس ضعيف وسنعوض الطلاب عن فترة الإغلاق
وزير الخارجية الإسرائيلي: أي تعديل على خطة ترامب يعني رفضها
البديل كارثي.. أحمد موسى: على حماس قبول مقترح ترامب
الأرصاد: فصل الخريف موسم الأمطار والسيول في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كفر الشيخ.. حملة موسعة لصيانة أعمدة الإنارة في بيلا حفاظًا على الأرواح

صيانة الكهرباء
صيانة الكهرباء
محمود زيدان

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة آمال بركات، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بعدد من الطرق والشوارع الحيوية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة رفع كفاءة الإنارة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحملة، التي نفذها قسم الإنارة التابع لمجلس المدينة، صيانة كشافات الإنارة على طريق قرية أبو بدوي حتى قرية الهمة، وصيانة خلية إنارة المستشفى بقرية الكوم الطويل، بالإضافة إلى صيانة محول منطقة حسن سليمان مرورًا بعزبة نيل ووصولًا لعزبة أبو النجا، فضلًا عن أعمال الصيانة في مدخل ومقابر عزبة سحبان التابعة لقرية إبشان، وقد تمت الأعمال تحت إشراف علي نجيب، مدير قسم الإنارة، وبمشاركة الفنيين وسيارة الكهرباء التابعة للوحدة المحلية.

وأكدت رئيس مدينة بيلا أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لتغطية جميع الشوارع والطرق بمركز بيلا، ورفع كفاءة الإنارة بها، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للمواطنين والحد من الحوادث الليلية، إلى جانب تحسين المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

وأضافت «بركات»، أن فرق الصيانة تواصل عملها بشكل يومي وبمتابعة مستمرة، لضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة، مشددة على أن هناك التزامًا كاملًا بتنفيذ توجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة فيما يتعلق بجودة الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين.

كفر الشيخ بيلا محافظ كفر الشيخ الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

ترشيحاتنا

أحمد الشناوي

مستقبل وطن: مصر تحولت من متابع إلى صانع رئيسي للقرار في الشرق الأوسط

الرئيس السيسي

النائب محمد السيد: إشادة ترامب بالسيسي تجسد الثقل السياسي لمصر

النائب إيهاب رمزي

إيهاب رمزي يكشف سبب تأخر صدور مشروع قانون الأحوال الشخصية | خاص

بالصور

مش غالية.. عشبة غير متوقعة تعالج الغثيان والدوار والقرحة

الغثيان
الغثيان
الغثيان

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد