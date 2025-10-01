قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

طعنه .. تفاصيل جديدة بشأن المتهم ببإنهاء حياة طالب بمدينة نصر

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس  شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدى على صديقه مما أسفر عن وفاته بمصر الجديدة بالقاهرة.


 

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بالتعدى على صديقه مما أسفر عن وفاته بمصر الجديدة بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى تبلغ من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "مصاب بطعنتين"، لقيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض" وإحداث إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.


 

وتم ضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية "- مقيم بدائرة القسم).. وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى).. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس  شاب مصر الجديدة بالقاهرة قتل جريمة وفاة

