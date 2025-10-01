تعزيز الدفاع الأوروبي في قلب قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في الدانمارك

تستضيف الدانمارك قمة غير رسمية لقادة الاتحاد الأوروبي، اليوم /الأربعاء/، وتستمر غدا /الخميس/، وتشهد العاصمة الدنماركية إجراءات أمنية مشددة.



وذكر راديو "فرنسا" الدولي، اليوم /الأربعاء/، أنه في أعقاب سلسلة من عمليات التوغل التي نفذتها طائرات مسيرة مجهولة الهوية حلقت فوق مواقع حساسة، اتخذت السلطات الدنماركية تدابير أمنية مشددة، شملت حظرا على مستوى البلاد على استخدام الطائرات المدنية المسيرة وتعبئة مئات من جنود الاحتياط، وطلب دعم دولي، لا سيما من الولايات المتحدة التي ترسل معدات مضادة للطائرات المسيرة.

وأضاف الراديو، أنه من بين بنود جدول أعمال القمة: دعم أوكرانيا وتعزيز الدفاع الأوروبي.



ووضعت العاصمة الدنماركية كوبنهاجن تحت رقابة أمنية مشددة لاستضافة نحو أربعين من قادة الاتحاد الأوروبي والمجموعة السياسية الأوروبية، أي الدول المجاورة للاتحاد، لمدة يومين.



وقد تم تعزيز دوريات الشرطة، وقدم حلف شمال الأطلسي (الناتو) المساعدة حول المواقع الرئيسية. وتم استدعاء السويد وألمانيا وفرنسا وبولندا للمساعدة وتهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى تأمين القمة، وخاصة البرلمان الدنماركي الذي سيستضيف الدول السبع والعشرين.



وفي مواجهة غارات متكررة بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي، نددت الدنمارك بـ"حرب هجينة" ومنذ ذلك الحين، يعمل الاتحاد الأوروبي على بناء "جدار مضاد للطائرات المسيرة" لحماية حدوده الشرقية.



وقد أعاد الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" إحياء اقتراحه بإنشاء درع جوي مشترك مع حلفائه الأوروبيين لمواجهة التهديدات. وستشمل مناقشات الدفاع الأوروبي هذا المشروع، الذي يتماشى مع هدف "الاستعداد الدفاعي" بحلول عام 2030.

وسيسعى قادة الدول السبع والعشرين إلى تعزيز مسألة زيادة الاستثمار الجماعي في القدرات العسكرية وتنويع المشتريات الاستراتيجية.



ومن القضايا الرئيسية الأخرى: الحفاظ على استمرارية المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية لأوكرانيا، استعدادًا لاجتماع المجلس الأوروبي يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.



وقبل انعقاد هذه القمة، نسق الاتحاد الأوروبي مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في مقر المفوضية الأوروبية، أمس /الثلاثاء/، ويرى "مارك روته" أن الجدار المضاد للطائرات المسيرة الذي بدأ الأوروبيون العمل عليه ضروري للغاية.



ويرى أنه من غير المعقول "إنفاق ملايين اليوروهات" على طائرات مسيرة تكلف ألفي يورو. ولذلك، سيعمل (الناتو) جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي لتطوير هذا الجدار المضاد للطائرات المسيرة. ويرى الأمين العام للناتو أنه ضمان للفعالية.



وقال: "لدينا تقسيم واضح للعمل". يتميز حلف شمال الأطلسي بالقوة في وضع المعايير وأهداف القدرات، بينما يتمتع الاتحاد الأوروبي بسلطة هائلة في السوق الداخلية، مما يسمح له بالإشراف على تطوير القاعدة الصناعية الدفاعية وضمان توفر الأموال والأصول اللازمة لدعم أوكرانيا. نحن نساعد الأوكرانيين لأن الأمر يتعلق بقيمنا، ولكنه في الواقع، خط دفاعنا الأول، وأمننا الجماعي. لذلك، من الضروري أن يواصلوا نضالهم، ولذلك نواصل دعمهم.



من جانبها، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" بأن قمة كوبنهاجن ستشهد طرح فكرة قرض إعادة إعمار لأوكرانيا. قرض يضمنه الاتحاد الأوروبي، ويستخدم الأموال الروسية المجمدة في أوروبا. وسيكون هذا القرض بقيمة 140 مليار يورو، ولن تسدده أوكرانيا إلا بعد أن تدفع روسيا تعويضات الحرب.

