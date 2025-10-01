قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: ملف السد الإثيوبي يدار بمنتهى الجدية
عقوبات صارمة على المتلاعبين بالإقرارات الضريبية بغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه
وزير الإعلام الفلسطيني السابق: خطة ترامب فرصة لوقف شلال الدم في غزة
قاطرة لجذب السائحين.. الحكومة: نزلة السمان ستكون جزءا من تجربة الزائر للأهرامات
مسؤول فلسطيني سابق: أنصح حماس بالموافقة على المبادرة مع إبداء التحفظات
حماس: لا علاقة لنا بأي أشخاص تم اعتقالهم اليوم في ألمانيا
مصطفى بكري: مجلس النواب حريص على إنجاز قانون الإجراءات الجنائية
أحمد موسى: مصر أنشأت 7 مخابز ومخيمات كبرى لإغاثة الفلسطينيين في غزة
لو عرف الشباب.. عرض توفيق الحكيم يفتتح فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية
قطر ترحب بقرار أمريكي يعتبر أي هجوم عليها تهديدا للأمن القومي لواشنطن
أحمد موسى: مصر لن تتنازل عن نقطة مياه واحدة من حصتها
بالأسماء.. شيخ الأزهر يعيد تشكيل اللجنة العليا للمصالحات وإنهاء الخصومات الثأرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تعزيز الدفاع الأوروبي في قلب قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في الدانمارك

تعزيز الدفاع الأوروبي في قلب قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في الدانمارك
تعزيز الدفاع الأوروبي في قلب قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في الدانمارك

تستضيف الدانمارك قمة غير رسمية لقادة الاتحاد الأوروبي، اليوم /الأربعاء/، وتستمر غدا /الخميس/، وتشهد العاصمة الدنماركية إجراءات أمنية مشددة.


وذكر راديو "فرنسا" الدولي، اليوم /الأربعاء/، أنه في أعقاب سلسلة من عمليات التوغل التي نفذتها طائرات مسيرة مجهولة الهوية حلقت فوق مواقع حساسة، اتخذت السلطات الدنماركية تدابير أمنية مشددة، شملت حظرا على مستوى البلاد على استخدام الطائرات المدنية المسيرة وتعبئة مئات من جنود الاحتياط، وطلب دعم دولي، لا سيما من الولايات المتحدة التي ترسل معدات مضادة للطائرات المسيرة.
وأضاف الراديو، أنه من بين بنود جدول أعمال القمة: دعم أوكرانيا وتعزيز الدفاع الأوروبي.


ووضعت العاصمة الدنماركية كوبنهاجن تحت رقابة أمنية مشددة لاستضافة نحو أربعين من قادة الاتحاد الأوروبي والمجموعة السياسية الأوروبية، أي الدول المجاورة للاتحاد، لمدة يومين. 


وقد تم تعزيز دوريات الشرطة، وقدم حلف شمال الأطلسي (الناتو) المساعدة حول المواقع الرئيسية. وتم استدعاء السويد وألمانيا وفرنسا وبولندا للمساعدة وتهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى تأمين القمة، وخاصة البرلمان الدنماركي الذي سيستضيف الدول السبع والعشرين.


وفي مواجهة غارات متكررة بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي، نددت الدنمارك بـ"حرب هجينة" ومنذ ذلك الحين، يعمل الاتحاد الأوروبي على بناء "جدار مضاد للطائرات المسيرة" لحماية حدوده الشرقية.


وقد أعاد الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" إحياء اقتراحه بإنشاء درع جوي مشترك مع حلفائه الأوروبيين لمواجهة التهديدات. وستشمل مناقشات الدفاع الأوروبي هذا المشروع، الذي يتماشى مع هدف "الاستعداد الدفاعي" بحلول عام 2030.
وسيسعى قادة الدول السبع والعشرين إلى تعزيز مسألة زيادة الاستثمار الجماعي في القدرات العسكرية وتنويع المشتريات الاستراتيجية. 


ومن القضايا الرئيسية الأخرى: الحفاظ على استمرارية المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية لأوكرانيا، استعدادًا لاجتماع المجلس الأوروبي يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.


وقبل انعقاد هذه القمة، نسق الاتحاد الأوروبي مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في مقر المفوضية الأوروبية، أمس /الثلاثاء/، ويرى "مارك روته" أن الجدار المضاد للطائرات المسيرة الذي بدأ الأوروبيون العمل عليه ضروري للغاية.


ويرى أنه من غير المعقول "إنفاق ملايين اليوروهات" على طائرات مسيرة تكلف ألفي يورو. ولذلك، سيعمل (الناتو) جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي لتطوير هذا الجدار المضاد للطائرات المسيرة. ويرى الأمين العام للناتو أنه ضمان للفعالية.


وقال: "لدينا تقسيم واضح للعمل". يتميز حلف شمال الأطلسي بالقوة في وضع المعايير وأهداف القدرات، بينما يتمتع الاتحاد الأوروبي بسلطة هائلة في السوق الداخلية، مما يسمح له بالإشراف على تطوير القاعدة الصناعية الدفاعية وضمان توفر الأموال والأصول اللازمة لدعم أوكرانيا. نحن نساعد الأوكرانيين لأن الأمر يتعلق بقيمنا، ولكنه في الواقع، خط دفاعنا الأول، وأمننا الجماعي. لذلك، من الضروري أن يواصلوا نضالهم، ولذلك نواصل دعمهم.


من جانبها، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" بأن قمة كوبنهاجن ستشهد طرح فكرة قرض إعادة إعمار لأوكرانيا. قرض يضمنه الاتحاد الأوروبي، ويستخدم الأموال الروسية المجمدة في أوروبا. وسيكون هذا القرض بقيمة 140 مليار يورو، ولن تسدده أوكرانيا إلا بعد أن تدفع روسيا تعويضات الحرب.
 

تستضيف الدانمارك قمة غير رسمية لقادة الاتحاد الأوروبي العاصمة الدنماركية إجراءات أمنية مشددة طائرات مسيرة مجهولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

ترشيحاتنا

هانيا الحمامي

هانيا الحمامي تتأهل لنصف نهائي بطولة كيو تيرمينالز قطر كلاسيك 2025

لامين يامال

يامال يوجه رسالة تحد لباريس سان جيرمان قبل المواجهة المرتقبة

شيكابالا

كنا بنضمن ماتش القمة قبل مانلعب.. ناقد رياضي يوجّه رسالة لـ شيكابالا

بالصور

ظهور مرض جديد في المدارس.. كيف تحمى الأطفال منه |إليك طرق الوقاية

المدارس
المدارس
المدارس

شبيهة رولزرويس.. اطلاق زيكر 9X موديل 2026 بقوة خارقة و قيادة ذاتية

زيكر 9‏X‏ موديل 2026
زيكر 9‏X‏ موديل 2026
زيكر 9‏X‏ موديل 2026

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

‏لعشاق الفخامة.. بريليانس V6 موديل 2020 تباع بهذا السعر

بريليانسV6 ‎‏ موديل 2020
بريليانسV6 ‎‏ موديل 2020
بريليانسV6 ‎‏ موديل 2020

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد