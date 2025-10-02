قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تعلن رفض قرار إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران
إسرائيل تنشر صورة جورج جالاوي على أنها لقيادي في "حماس".. والسياسي البريطاني يرد
وسط غياب دعم أمريكي.. فون دير لاين تدعو الاتحاد الأوروبي لتكثيف مساعداته العسكرية لأوكرانيا
هل يحاسب الأبناء على مال الأب الحرام؟.. اعرف رأي الشرع
تعدوا على سيدة أمام مدرسة بالقاهرة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد
ميلانو تشتعل بتظاهرات مؤيدة لفلسطين.. اقتحام محطة القطارات وإضراب عام يشلّ إيطاليا | صور
هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية
الخطيب إجازة 7 شهور.. الغندور يكشف مفاجأة عن مستقبل الأهلي بعد الانتخابات
دعاء الشكر لله.. كلمات مأثورة تتقرب بها إلى الله
حوادث

التحقيق مع شاب خلع ملابسه أمام سيدة بالهرم

ارشيفية
ارشيفية

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع شاب؛ أمامهم بخلع ملابسه بالكامل أمام إحدى السيدات قي كفر غطاطي بدائرة قسم شرطة الهرم، والتعرض لها بما يخدش حياءها.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كانت سيدة قد حررت محضرًا اتهمت فيه أحد الأشخاص بالتجرد من ملابسه أمامها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم بعد إعداد الأكمنة اللازمة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على ، دم وعرضه على جهات التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

الجيزة النيابة العامة

