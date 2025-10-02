النائب العام يزور نيابتي شمال وشرق القاهرة الكليتين ويلتقي عددًا من أعضائهما

توجه النائب العام المستشار محمد شوقي، صباح اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر أكتوبر الجاري، في زيارة إلى نيابتي شمال وشرق القاهرة الكليتين؛ حيث حرص على لقاء عدد من أعضاء النيابتين في مقار مكاتبهم، مهنئًا إياهم بمناسبة بدء العام القضائي الجديد ويوم القضاء المصري، ومؤكدًا اعتزازه بما يبذلونه من جهد في خدمة العدالة.

وعقب ذلك، اجتمع مع عدد من أعضاء النيابتين للوقوف على انتظام سير العمل، وبحث سُبُل تذليل ما قد يعترضهم من عقبات، على نحو يكفل حسن أدائهم لواجباتهم.



تأتي هذه الزيارة في إطار حرص النيابة العامة الدائم على متابعة أعمال أعضائها في مختلف النيابات على مستوى الجمهورية، دعمًا لمسيرتهم في أداء رسالتهم السامية، وضمانًا لتحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون.