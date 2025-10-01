رئيس لبنان يبحث مع السفير الروسي التطورات الإقليمية والوضع الداخلي

بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون، مع السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف، الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية وأجواء اللقاءات التي عقدها في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وكلف عون، خلال استقباله السفير الروسي في قصر بعبدا، اليوم /الأربعاء/، نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري بتمثيل لبنان في القمة العربية - الروسية الأولى التي ستنعقد في موسكو منتصف الشهر الجاري.



كما استقبل عون، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وبحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الداخلية.



وأطلع الحجار، الرئيس عون على التحضيرات الجارية في مختلف وحدات وزارة الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات النيابية.



وفي هذا السياق، شدد عون على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر مايو القادم، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية.