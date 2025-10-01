أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم /الأربعاء/ ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 66 ألفا و148 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.



وأوضحت الوزارة - في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 168 ألفا و716 مصابا، منذ بدء العدوان؛ في حين لايزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، مشيرة إلى أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 51 شهيدا، والإصابات 180.



وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 13 ألفا و280 شهيدا، والإصابات 56 ألفا و675، وبلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية من شهداء المساعدات 4 شهداء، و57 إصابة؛ ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2580 وأكثر من 18 ألفا و930 إصابة.