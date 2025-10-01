رفع 3552 حالة إشغال مخالف خلال حملات مكبرة بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على مواصلة الحملات اليومية لرفع كافة أشكال الإشغالات والتعديات، وتطبيق القانون بحزم لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وشبراخيت حملات اشغالات مكبرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية أسفرت عن رفع 3552 حالة إشغال عبارة عن

2300 حالة إشغال ، وغلق كافتيريا مخالفة، بمركز ومدينة شبراخيت، كما شهد مركز ومدينة دمنهور رفع 1252 حالة إشغال طريق مخالف متنوع مابين ثابت ومتحرك.

وأكدت محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات بشكل يومي بكافة مدن ومراكز المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة ضد المخالفين، تحقيقًا للانضباط وتحسين جودة الحياة للمواطنين.