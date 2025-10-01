قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: حركة حماس مش هتحكم غزة تاني
أحمد موسى: ملف السد الإثيوبي يدار بمنتهى الجدية
عقوبات صارمة على المتلاعبين بالإقرارات الضريبية بغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه
وزير الإعلام الفلسطيني السابق: خطة ترامب فرصة لوقف شلال الدم في غزة
قاطرة لجذب السائحين.. الحكومة: نزلة السمان ستكون جزءا من تجربة الزائر للأهرامات
مسؤول فلسطيني سابق: أنصح حماس بالموافقة على المبادرة مع إبداء التحفظات
حماس: لا علاقة لنا بأي أشخاص تم اعتقالهم اليوم في ألمانيا
مصطفى بكري: مجلس النواب حريص على إنجاز قانون الإجراءات الجنائية
أحمد موسى: مصر أنشأت 7 مخابز ومخيمات كبرى لإغاثة الفلسطينيين في غزة
لو عرف الشباب.. عرض توفيق الحكيم يفتتح فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية
قطر ترحب بقرار أمريكي يعتبر أي هجوم عليها تهديدا للأمن القومي لواشنطن
أحمد موسى: مصر لن تتنازل عن نقطة مياه واحدة من حصتها
اقتصاد

تباطؤ سوق العمل الأمريكي يفتح الباب أمام خفض جديد لأسعار الفائدة

علم الولايات المتحدة الأمريكية
علم الولايات المتحدة الأمريكية
أ ش أ

شهدت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر أغسطس الماضى، بينما انخفض التوظيف، في مؤشر يعكس تحسناً محدوداً في ظروف سوق العمل قد يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إمكانية خفض أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل، رغم مرونة الإنفاق الاستهلاكي.


وأظهر مسح أن حصة المستهلكين الذين ينظرون إلى الوظائف على أنها "وفيرة" انخفضت هذا الشهر إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2021، وكان هناك 0.98 فرصة عمل لكل عاطل عن العمل في أغسطس مقارنة بـ 1.0 في يوليو.


وكاد سوق العمل أن يركد وسط تباطؤ الطلب على العمال، حيث ألقى الاقتصاديون باللوم على عدم اليقين الناجم عن التعريفات الجمركية على الواردات وكذلك صعود الذكاء الاصطناعي. 

خفض المعروض من العمالة
كما أدت حملة الهجرة إلى خفض المعروض من العمالة، مما خلق ما وصفه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه "توازن غريب".


وقال صموئيل تومبس، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في Pantheon Macroeconomics انه "لا يزال سوق العمل خاملاً ولكنه لا يزداد مرضاً بسرعة".
وارتفعت فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، بمقدار 19000 إلى 7227 مليون بحلول اليوم الأخير من أغسطس، حسبما قال مكتب إحصاءات العمل . 
وكان اقتصاديون قد توقعوا 7.185 مليون وظيفة شاغرة.
 

الولايات المتحد التوظيف خفض الفائدة الاحتياطي الفيدرالي

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

جانب من الملتقى

صمود النبي وأصحابه في مواجهة الشدائد.. محور ملتقى السيرة بالجامع الأزهر

قراءة سورة الملك قبل النوم

قراءة سورة الملك قبل النوم كل ليلة.. 6 فوائد اغتنمها

دار الإفتاء

رسالة من أمين الفتوى لزوج كثير الحلف بالطلاق .. هل تنفصل عنه الزوجة؟

ظهور مرض جديد في المدارس.. كيف تحمى الأطفال منه |إليك طرق الوقاية

شبيهة رولزرويس.. اطلاق زيكر 9X موديل 2026 بقوة خارقة و قيادة ذاتية

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

‏لعشاق الفخامة.. بريليانس V6 موديل 2020 تباع بهذا السعر

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

