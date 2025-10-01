تباطؤ سوق العمل الأمريكي يفتح الباب أمام خفض جديد لأسعار الفائدة

شهدت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر أغسطس الماضى، بينما انخفض التوظيف، في مؤشر يعكس تحسناً محدوداً في ظروف سوق العمل قد يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إمكانية خفض أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل، رغم مرونة الإنفاق الاستهلاكي.



وأظهر مسح أن حصة المستهلكين الذين ينظرون إلى الوظائف على أنها "وفيرة" انخفضت هذا الشهر إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2021، وكان هناك 0.98 فرصة عمل لكل عاطل عن العمل في أغسطس مقارنة بـ 1.0 في يوليو.



وكاد سوق العمل أن يركد وسط تباطؤ الطلب على العمال، حيث ألقى الاقتصاديون باللوم على عدم اليقين الناجم عن التعريفات الجمركية على الواردات وكذلك صعود الذكاء الاصطناعي.

خفض المعروض من العمالة

كما أدت حملة الهجرة إلى خفض المعروض من العمالة، مما خلق ما وصفه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه "توازن غريب".



وقال صموئيل تومبس، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في Pantheon Macroeconomics انه "لا يزال سوق العمل خاملاً ولكنه لا يزداد مرضاً بسرعة".

وارتفعت فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، بمقدار 19000 إلى 7227 مليون بحلول اليوم الأخير من أغسطس، حسبما قال مكتب إحصاءات العمل .

وكان اقتصاديون قد توقعوا 7.185 مليون وظيفة شاغرة.

