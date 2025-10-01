قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة
اللجنة النقابية بحزب الوفد تعلن دعمها لحقوق المعتصمين
خد فلوسي للعب كمبيوتر جيمز.. طالب طب يسحل والدته الأجنبية ويسرق أموالها بالجيزة
وزير الخارجية: غزة سيديرها الفلسطينيون.. والحديث الآن عن لجنة انتقالية تدير القطاع دون حماس
دون الـ48 جنيها.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم
وزير قطاع الأعمال: دعم الصناعات الحيوية وتوطين الدواء أولوية استراتيجية
الخطيب يجتمع مع اللجان الاستشارية ويعلن قائمته الانتخابية بالأهلي غدًا
قانون الإجراءات الجنائية.. وزير الشؤون النيابية: الرئيس مارس حقه الدستوري المنصوص عليه
فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية
قصر الطاهرة.. من هنا أدار السادات معركة التحرير في أكتوبر 73
وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة تقدم المشروعات الصحية القومية
9 أيام.. حقيقة ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
أخبار البلد

هيئة سكك حديد مصر تنظم ندوة توعوية بالإسكندرية لمكافحة السلوكيات السلبية تجاه المرفق

حمادة خطاب

نظّمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ندوة توعوية لعدد من طلبة المدارس بنطاق محافظة الاسكندرية.


وقد شهدت الندوة التي أُقيمت بكل من  مدرسة  ( اميرة لطفي ) ببشاير الخير بمنطقة القباري وكذلك مدرسة (عباس الكيال المشتركة)  بمنطقة ابيس حضورا لافتاً من القيادات التعليمية وطلبة المدارس وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدعاة بكل من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ورجال الدين المسيحي.


وتضمنت الفعاليات عددا من الأنشطة والمحاضرات شملت التوعية الدينية والوطنية لتصحيح المفاهيم ومجابهة السلوكيات السلبية في التعامل مع المرافق العامة ومن بينها وسائل السكك الحديدية ، وعرض مجموعة من المواد المصورة التي أبرزت حجم الأضرار المادية والبشرية الناجمة عنها لاسيما رشق القطارات بالحجارة والعبور من الأماكن غير المخططة والقاء المخلفات علي خطوط السكك الحديدية وغيرها من السلوكيات السلبية  ،  وكذلك التأكيد علي اهمية الجهود التي تبذلها المؤسسات التعليمية والدينية في مواجهة تلك الظواهر.

 
وقد لاقت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من الحضور الذين أعربوا عن رفضهم لتلك الممارسات ، وأكدوا أهمية تعزيز قيم الانتماء والحفاظ على المال العام ومرافق الدولة التي تخدم أبناء الشعب المصري.


يأتي ذلك في اطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بأهمية المشاركة المجتمعية ونشر الوعي الثقافي والوطني والتوعية بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خاصة في قطاع السكك الحديدية ، والتصدي لكافة أشكال الممارسات السلبية والتي تستهدف أمن وسلامة المواطنين ، وذلك بالتعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وكافة الجهات المعنية بالدولة .

الهيئة القومية لسكك حديد مصر ببشاير الخير المدارس الاسكندرية

