هيئة سكك حديد مصر تنظم ندوة توعوية بالإسكندرية لمكافحة السلوكيات السلبية تجاه المرفق

نظّمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ندوة توعوية لعدد من طلبة المدارس بنطاق محافظة الاسكندرية.



وقد شهدت الندوة التي أُقيمت بكل من مدرسة ( اميرة لطفي ) ببشاير الخير بمنطقة القباري وكذلك مدرسة (عباس الكيال المشتركة) بمنطقة ابيس حضورا لافتاً من القيادات التعليمية وطلبة المدارس وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدعاة بكل من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ورجال الدين المسيحي.



وتضمنت الفعاليات عددا من الأنشطة والمحاضرات شملت التوعية الدينية والوطنية لتصحيح المفاهيم ومجابهة السلوكيات السلبية في التعامل مع المرافق العامة ومن بينها وسائل السكك الحديدية ، وعرض مجموعة من المواد المصورة التي أبرزت حجم الأضرار المادية والبشرية الناجمة عنها لاسيما رشق القطارات بالحجارة والعبور من الأماكن غير المخططة والقاء المخلفات علي خطوط السكك الحديدية وغيرها من السلوكيات السلبية ، وكذلك التأكيد علي اهمية الجهود التي تبذلها المؤسسات التعليمية والدينية في مواجهة تلك الظواهر.



وقد لاقت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من الحضور الذين أعربوا عن رفضهم لتلك الممارسات ، وأكدوا أهمية تعزيز قيم الانتماء والحفاظ على المال العام ومرافق الدولة التي تخدم أبناء الشعب المصري.



يأتي ذلك في اطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بأهمية المشاركة المجتمعية ونشر الوعي الثقافي والوطني والتوعية بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خاصة في قطاع السكك الحديدية ، والتصدي لكافة أشكال الممارسات السلبية والتي تستهدف أمن وسلامة المواطنين ، وذلك بالتعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وكافة الجهات المعنية بالدولة .