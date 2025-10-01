البحيرة.. الكشف على 1271 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، خاصة بالمناطق المحرومة من الرعاية الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور إسلام عساف، قافلة طبية مجانية بقرية زاوية فريج بمركز كوم حماده، يومي ٢٩ و٣٠ سبتمبر الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي المجاني على ١٢٧١ مواطناً بوجود 9 عيادات طبية متنقلة.

وشملت القافلة تخصصات الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، العظام، الرمد، الأسنان، إلى جانب وجود معملي دم وطفيليات، وجهازي أشعة (عادية وسونار)، كما تضمنت القافلة عيادة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ضمن مبادرة افحص واطمن، بالإضافة إلى لجنة لعمل التقارير الطبية لصرف العلاج على نفقة الدولة، واستكمال إجراءات الإحالة إلى أقرب مستشفى عند الحاجة.

كما تم صرف العلاج مجاناً من خلال صيدلية القافلة، بالإضافة إلى تقديم برامج للتثقيف الصحي لرفع الوعي لدى المواطنين المترددين على القافلة.

وتؤكد محافظة البحيرة على استمرار تنظيم هذه القوافل بقرى ومراكز المحافظة، لضمان وصول الخدمة الطبية المجانية والمتكاملة لجميع المواطنين.