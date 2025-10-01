محافظ كفر الشيخ يتابع محاكاة حية لمواجهة الأمطار بمصيف بلطيم | صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، فعاليات محاكاة حية لمواجهة تجمعات مياه الأمطار بمدينة مصيف بلطيم.

جاء ذلك للتأكد من جاهزية المعدات والأفراد للتعامل الفوري مع مياه الأمطار، بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار استعدادات المحافظة لموسم الأمطار 2025 – 2026، وذلك تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن هذه المحاكاة يتم تنفيذها بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على أن تُنفذ تباعاً بكل مركز ومدينة بنطاق المحافظة، بهدف اختبار كفاءة المعدات والأطقم الفنية في التعامل مع أي طارئ خلال فصل الشتاء، وضمان التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة استعدت مبكرًا لمواجهة تداعيات فصل الشتاء، ويتم تنفيذ أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وصيانة وتشغيل صفايات الأمطار بشكل دوري، إلى جانب وضع خطة متكاملة للتعامل مع أي تجمعات مائية أو طارئة قد تشهدها المدن والمراكز خلال هطول الأمطار.

وكلف محافظ كفرالشيخ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وكافة الأجهزة والقطاعات المعنية برفع درجة الاستعداد مبكرًا لموسم الشتاء، ومتابعة تداعيات التغيرات المناخية، مع تكثيف الجهود لرفع وكسح مياه الأمطار أولًا بأول، وتحسين منظومة النظافة، والاستمرار في أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي، فضلًا عن صيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.