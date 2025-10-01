فرح الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة فرح الزاهد ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأثارت فرح الزاهد ، الجدل فى جلسة تصوير جديدة خضعت لها باطلالة ملفتة مرتدية جاكيت بدلة و شورت واسع.

كما اختارت ، أن تضع بعض مساحيق المكياج بالالوان الصاخبة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز فرح الزاهد ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.