البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا
اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين
هاجر رزق

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، لدى افتتاح قمة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن، أن التكتل لن يسمح لروسيا بزرع "الشقاق والقلق في مجتمعاتنا".

وشددت دير لاين على أن روسيا تسعى إلى "اختبارنا" لكن "أيضا إلى زرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا. لن نسمح بحصول ذلك".

وقالت فون دير لاين  "لدينا مسيّرات في بولندا، واجهنا اختراقا للمجال الجوي الإستوني".

ويأتي الاجتماع لتعزيز دفاعات القارة ضد التهديد الروسي، بعد تسبب رصد مسيّرات مجهولة المصدر في سماء الدنمارك، في ارتفاع منسوب التوتر خلال الأيام الأخيرة.

وتحاط هذه القمة بتدابير أمنية مشددة. فنشرت آلافاً من عناصر الشرطة، وحظرت المسيّرات المدنية، وأرسلت دول من حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومن خارجه تعزيزات مع توجه قادة القارة إلى كوبنهاجن للمشاركة في المحادثات المقررة منذ فترة طويلة والتي يليها تجمع أوسع للقادة الأوروبيين، الخميس.

رئيسة المفوضية الأوروبية كوبنهاغن روسيا مسيّرات التهديد الروسي

