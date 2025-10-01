رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، لدى افتتاح قمة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن، أن التكتل لن يسمح لروسيا بزرع "الشقاق والقلق في مجتمعاتنا".

وشددت دير لاين على أن روسيا تسعى إلى "اختبارنا" لكن "أيضا إلى زرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا. لن نسمح بحصول ذلك".

وقالت فون دير لاين "لدينا مسيّرات في بولندا، واجهنا اختراقا للمجال الجوي الإستوني".

ويأتي الاجتماع لتعزيز دفاعات القارة ضد التهديد الروسي، بعد تسبب رصد مسيّرات مجهولة المصدر في سماء الدنمارك، في ارتفاع منسوب التوتر خلال الأيام الأخيرة.

وتحاط هذه القمة بتدابير أمنية مشددة. فنشرت آلافاً من عناصر الشرطة، وحظرت المسيّرات المدنية، وأرسلت دول من حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومن خارجه تعزيزات مع توجه قادة القارة إلى كوبنهاجن للمشاركة في المحادثات المقررة منذ فترة طويلة والتي يليها تجمع أوسع للقادة الأوروبيين، الخميس.