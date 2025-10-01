الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر مايو القادم.

وشدد الرئيس عون خلال لقائه اليوم مع أحمد الحجار وزير الداخلية، على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية، و ذالك بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وكان وزير الداخلية أكد في وقت سابق التزام الوزارة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها (مايو 2026) على أساس القانون الساري المفعول الذي يحدد مهلا دستورية، أولها ينتهي بتاريخ 20 نوفمبر كحد نهائي لتسجيل المغتربين".