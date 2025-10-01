روسيا تعلق المفاوضات مع أوكرانيا

قررت روسيا تعليق العملية التفاوضية مع أوكرانيا، في ظل استمرار التصعيد الميداني وتوتر العلاقات مع الغرب، بحسب ما أعلنه الكرملين.

وأكد الكرملين في بيان له أن روسيا لا تزال منفتحة على حل الأزمة الأوكرانية عبر المسارات الدبلوماسية والاتصالات السياسية.

كما أكد الكرملين، أن خطط المفوضية الأوروبية لتحويل ملياري يورو إلى أوكرانيا لشراء مسيرات على حساب الأصول الروسية المجمدة تعد سرقة.

و حذرت موسكو من أنها ستقوم بـمحاسبة الدول والأفراد الذين يسعون للاستيلاء على الأصول الروسية بطرق غير قانونية، معتبرة ذلك اعتداءً على سيادتها الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أن روسيا تعمل على تعزيز قواتها المسلحة بكافة الوسائل الممكنة، في الوقت الذي تواصل فيه التأكيد على التزامها بمبدأ دعم السلام، رغم التحديات المتصاعدة على الساحة الدولية، مضيفا أن الإجراءات الاستفزازية الأوروبية في البحار لا تسهم في ضمان حرية الملاحة التجارية وتجبر القوات الروسية على اتخاذ تدابير للحفاظ على النظام.

وتابع بالكرملين، بالقول "نبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية ونحن على تواصل دائم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية".