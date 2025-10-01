عبوات مُقلّدة من دواء شهير لعلاج الكحة .. التفاصيل ورقم التشغيلة المغشوشة

حذّرت هيئة الدواء المصرية من خلال منشور لها حمل عنوان «غش تجاري» من إحدى تشغيلات الأدوية الموجودة في السوق الصيدلي.

قالت هيئة الدواء المصري إن الدواء المذكور يحمل اسم «Xilone forte syrup 100ml» تشغيل رقم 5521028

وأوضحت هيئة الدواء أن سبب التحذير طبقًا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور

وأكدت هيئة الدواء أنه تم اتخاذ قرار وقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد ، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة

وشدّدت هيئة الدواء المصرية علي أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام، وفي حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة او الاتصال على الخط الساخن 15301 أو الإبلاغ عبر الموقع.

الجدير بالذكر أن الدواء المذكور يستعمل لخلق الكحة والتهاب القولون وألم المفاصل .