الثانوية العامة شرطا لضم خريجي الحقوق لنقابة المحامين.. تفاصيل جديدة
القانون يحظر عزل أو حرمان ذوي الإعاقة من الرعاية الطبية أو المجتمعية
مدبولي يتابع ما يتم تنفيذه من إجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية.. برنامج تنفيذي يحدد مهام الوزارات
أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. أدعية نبوية تحفظك وتشرح صدرك
119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي
حالة وحيدة تنقذ منتخب مصر من الإقصاء بمونديال الشباب
الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا
إخلاء سبيل قبطان الغواصة سندباد في قضية غرق السياح الروس بالغردقة
شاهد.. سر رفض محمد صلاح التوقيع على قميص فلسطيني
بعد القصف الإسرائيلي.. ترامب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر «تهديدا لأمن أمريكا»
الرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا
انخفاض أسعار البيض والدواجن.. وسعر الكرتونة العادل لا يتجاوز 125 جنيهًا
صلاح يزاحم ميسي ورونالدو وهالاند في قائمة هدافي دوري الأبطال

حمزة شعيب

دخل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، تاريخ دوري أبطال أوروبا برقم تهديفي مميز، بعدما انضم إلى قائمة أفضل 20 هدافًا في تاريخ البطولة من حيث معدل الأهداف في المباراة الواحدة.


ووفقًا لبيانات موقع ترانسفير ماركت، فقد سجل صلاح 48 هدفًا في 90 مباراة بمعدل تهديفي بلغ 0.55 هدف لكل لقاء، ليؤكد مكانته بين كبار هدافي القارة العجوز منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017.
 


القائمة التي يزينها صلاح تضم أساطير الكرة العالمية مثل ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، رود فان نيستلروي، وروبرت ليفاندوفسكي، إضافة إلى الجيل الجديد من النجوم وعلى رأسهم كيليان مبابي وإيرلينج هالاند.
 


وجاء النرويجي إيرلينج هالاند في صدارة الترتيب التاريخي بمعدل مذهل بلغ 1.02 هدف في المباراة بعدما سجل 50 هدفًا في 49 مواجهة فقط. فيما حل البولندي ليفاندوفسكي ثانيًا بمعدل 0.81، متفوقًا على ميسي (0.79) ورونالدو (0.77).
أبرز المراكز
رود فان نيستلروي: 0.77 هدف في المباراة – 56 هدفًا في 73 مباراة.
هاري كين: 0.68 – 44 هدفًا في 59 مباراة.
كيليان مبابي: 0.63 – 60 هدفًا في 89 مباراة.
كريم بنزيما: 0.59 – 90 هدفًا في 152 مباراة.
محمد صلاح: 0.55 – 48 هدفًا في 90 مباراة.


كما ضمت القائمة أسماء بارزة مثل نيمار، أجويرو، دروجبا، شيفتشينكو، وراؤول، ما يعكس قيمة الإنجاز الذي حققه صلاح بوضع نفسه بين نخبة الهدافين في تاريخ البطولة الأوروبية الأهم.

