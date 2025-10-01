صلاح يزاحم ميسي ورونالدو وهالاند في قائمة هدافي دوري الأبطال

دخل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، تاريخ دوري أبطال أوروبا برقم تهديفي مميز، بعدما انضم إلى قائمة أفضل 20 هدافًا في تاريخ البطولة من حيث معدل الأهداف في المباراة الواحدة.



ووفقًا لبيانات موقع ترانسفير ماركت، فقد سجل صلاح 48 هدفًا في 90 مباراة بمعدل تهديفي بلغ 0.55 هدف لكل لقاء، ليؤكد مكانته بين كبار هدافي القارة العجوز منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017.





القائمة التي يزينها صلاح تضم أساطير الكرة العالمية مثل ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، رود فان نيستلروي، وروبرت ليفاندوفسكي، إضافة إلى الجيل الجديد من النجوم وعلى رأسهم كيليان مبابي وإيرلينج هالاند.





وجاء النرويجي إيرلينج هالاند في صدارة الترتيب التاريخي بمعدل مذهل بلغ 1.02 هدف في المباراة بعدما سجل 50 هدفًا في 49 مواجهة فقط. فيما حل البولندي ليفاندوفسكي ثانيًا بمعدل 0.81، متفوقًا على ميسي (0.79) ورونالدو (0.77).

أبرز المراكز

رود فان نيستلروي: 0.77 هدف في المباراة – 56 هدفًا في 73 مباراة.

هاري كين: 0.68 – 44 هدفًا في 59 مباراة.

كيليان مبابي: 0.63 – 60 هدفًا في 89 مباراة.

كريم بنزيما: 0.59 – 90 هدفًا في 152 مباراة.

محمد صلاح: 0.55 – 48 هدفًا في 90 مباراة.



كما ضمت القائمة أسماء بارزة مثل نيمار، أجويرو، دروجبا، شيفتشينكو، وراؤول، ما يعكس قيمة الإنجاز الذي حققه صلاح بوضع نفسه بين نخبة الهدافين في تاريخ البطولة الأوروبية الأهم.