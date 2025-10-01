إصابة 4 أشخاص في حريق اندلع بعقار بالقليوبية

اندلع حريق في بدروم عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة عزبة نسيم في شبرا الخيمة بالقليوبية، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للطوابق العليا.



وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق بالكامل وإجراء عمليات التبريد، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص باختناق نتيجة الأدخنة الكثيفة، وتم إسعافهم في موقع الحريق بواسطة طواقم الإسعاف دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى.

وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه وحصر التلفيات.



وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، باندلاع حريق بالعقار المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ودفعت بسيارتي إطفاء، كما جرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع أي إصابات محتملة.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب ومحاصرة النيران قبل امتدادها لباقي أجزاء العقار أو العقارات المجاورة، وباشرت فرق الإسعاف التعامل مع 4 حالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة، وتم إسعافهم جميعًا داخل موقع الحادث دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى.

وعقب عمليات الإطفاء، نفذت القوات أعمال التبريد داخل البدروم لمنع تجدد النيران، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني بمحيط العقار لحماية المواطنين وتأمين أعمال الإطفاء والإسعاف.

وأشارت المعاينة المبدئية إلى أن الحريق اندلع في بدروم العقار الذي كان يستخدم كمخزن لبعض الأدوات، ويجري حاليًا رفع آثار الحريق، واستكمال الفحص لمعرفة أسباب اندلاعه.