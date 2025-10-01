قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الثانوية العامة شرطا لضم خريجي الحقوق لنقابة المحامين.. تفاصيل جديدة
القانون يحظر عزل أو حرمان ذوي الإعاقة من الرعاية الطبية أو المجتمعية
مدبولي يتابع ما يتم تنفيذه من إجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية.. برنامج تنفيذي يحدد مهام الوزارات
أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. أدعية نبوية تحفظك وتشرح صدرك
119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي
حالة وحيدة تنقذ منتخب مصر من الإقصاء بمونديال الشباب
الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا
إخلاء سبيل قبطان الغواصة سندباد في قضية غرق السياح الروس بالغردقة
شاهد.. سر رفض محمد صلاح التوقيع على قميص فلسطيني
بعد القصف الإسرائيلي.. ترامب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر «تهديدا لأمن أمريكا»
الرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا
انخفاض أسعار البيض والدواجن.. وسعر الكرتونة العادل لا يتجاوز 125 جنيهًا
محافظات

إصابة 4 أشخاص في حريق اندلع بعقار بالقليوبية

إبراهيم الهواري

اندلع حريق في بدروم عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة عزبة نسيم في شبرا الخيمة بالقليوبية، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للطوابق العليا.


وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق بالكامل وإجراء عمليات التبريد، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص باختناق نتيجة الأدخنة الكثيفة، وتم إسعافهم في موقع الحريق بواسطة طواقم الإسعاف دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى.
وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه وحصر التلفيات.


وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، باندلاع حريق بالعقار المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ودفعت بسيارتي إطفاء، كما جرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع أي إصابات محتملة.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب ومحاصرة النيران قبل امتدادها لباقي أجزاء العقار أو العقارات المجاورة، وباشرت فرق الإسعاف التعامل مع 4 حالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة، وتم إسعافهم جميعًا داخل موقع الحادث دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى.

وعقب عمليات الإطفاء، نفذت القوات أعمال التبريد داخل البدروم لمنع تجدد النيران، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني بمحيط العقار لحماية المواطنين وتأمين أعمال الإطفاء والإسعاف.

وأشارت المعاينة المبدئية إلى أن الحريق اندلع في بدروم العقار الذي كان يستخدم كمخزن لبعض الأدوات، ويجري حاليًا رفع آثار الحريق، واستكمال الفحص لمعرفة أسباب اندلاعه.

القليوبية حريق شبرا الخيمة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ابنة هبة قطب

مدير الاكاديمية العسكرية

تحديث بطاقة التموين

المتهم

الاعتداء على معلم بالشبشب

أرشيفية

ذهب

يوتيوب

احدث محمول

OnePlus

بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل

أسعار أرخص 5 سيارات "زيرو" موديل 2026 بالسوق المصري

بفستان جريء.. مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

مدير الاكاديمية العسكرية

انهيار مدرسة إندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ترامب

