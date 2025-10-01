وزير الزراعة: المستقبل في التصدير المصري واعد.. فيديو

أكد وزير الزراعة علاء الدين فاروق، أن البصمة الكربونية من الأشياء المهمة جدا، في الصناعة، وأن الاتحاد الأوروبي في 2030 سيضع بعض الضوابط من أجل الحفاظ على المناخ، ومن أهم الأشياء التي سيقوم بها الاتحاد الأوروبي تقليل استخدام الأسمدة الكيماوية، واستخدام الأسمدة الطبيعية.

وأضاف وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه سيتم إلغاء المبيدات، وأنه من خلال مراكز البحوث الزراعية، لدينا خطة واضحى للتغيرات الجديدة، وأن هناك اجتماعات مستمرة مع المصدريين المصررين.

ولفت إلى أن المصدرين المصريين على وعي كامل بالضوابط والمحددات الجديدة، وأن معامل وزارة الزراعة مستعدة للمرحلة المقبلة، وذلك من خلال عمليات تطوير تتم في المعامل، واستخدام تقنيات حديثة.

المستقبل في التصدير المصري واعد

وأشار إلى أن المستقبل في التصدير المصري واعد، وأن الدولة تتواكب مع المتغيرات الجديدة، وأنه سيتم العودة للورق المعالج، وأن استخدام المواد البلاستيكية سيكون عليها بعض التحذيرات.



وفي وقت سابق شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حفل تخرج وتسليم الشهادات لدفعة جديدة من المتدربين الأفارقة، ضمن البرنامج التدريبي المتخصص حول: البحوث والإرشاد الزراعي في محصول الأرز، والذي استضافه المركز المصري الدولي للزراعة، بالعلاقات الزراعية الخارجية لنحو 10 متدربين من دول القارة الإفريقية الشقيقة.



ويأتي البرنامج الذي استمرت فعالياته لمدة شهر كامل في إطار تفعيل التعاون الثلاثي بين وزارة الزراعة وهيئة التعاون الدولي الياباني "الجايكا"، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

حضر حفل الختام، إيبيسابو يو مدير مكتب الجايكا بمصر، والسفيرة نيرمين الظواهري مساعد وزير الخارجية وأمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وسفراء دول: الكاميرون، تنزانيا، مدغشقر، موزمبيق، وزامبيا.

وخلال كلمته، أكد وزير الزراعة أن استضافة مصر هذه البرامج تأتي تنفيذًا لـتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي، مشددا على أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم كافة أشكال الدعم الفني للأشقاء الأفارقة، فضلا عن إيمان مصر بأهمية تحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا، وبأن مستقبل القارة مرهون بقدرتها على التكامل والعمل المشترك.

وقال إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر تسعد دائمًا باستضافة العاملين في القطاع الزراعي من الدول الإفريقية للتدريب، سواء في مجال الزراعة أو في الأنشطة المرتبطة به، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحقق الأمن الغذائي لشعوبنا جميعًا.