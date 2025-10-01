قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاروق: وزارة الزراعة دربت أكثر من 25 ألف مبعوث بدول العالم المختلفة

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حفل تخرج وتسليم الشهادات لدفعة جديدة من المتدربين الأفارقة، ضمن البرنامج التدريبي المتخصص حول: البحوث والإرشاد الزراعي في محصول الأرز، والذي استضافه المركز المصري الدولي للزراعة، بالعلاقات الزراعية الخارجية لنحو 10 متدربين من دول القارة الإفريقية الشقيقة.


ويأتي البرنامج الذي استمرت فعالياته لمدة شهر كامل في إطار تفعيل التعاون الثلاثي بين وزارة الزراعة وهيئة التعاون الدولي الياباني "الجايكا"، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

حضر  حفل الختام : إيبيسابو يو مدير مكتب الجايكا بمصر، والسفيرة نيرمين الظواهري مساعد وزير الخارجية وأمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وسفراء دول: الكاميرون، تنزانيا،  مدغشقر، موزمبيق، وزامبيا.

وخلال كلمته، أكد وزير  الزراعة، أن استضافة  مصر هذه البرامج تأتي تنفيذًا لـتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي، مشددا على أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم كافة أشكال الدعم الفني للأشقاء الأفارقة، فضلا عن إيمان مصر بأهمية تحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا، وبأن مستقبل القارة مرهون بقدرتها على التكامل والعمل المشترك.

وقال إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر تسعد دائمًا باستضافة العاملين في القطاع الزراعي من الدول الإفريقية للتدريب، سواء في مجال الزراعة أو في الأنشطة المرتبطة به، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحقق الأمن الغذائي لشعوبنا جميعًا.

وأشار فاروق ، إلى الدور المحوري للمركز المصري الدولي للزراعة بالعلاقات الزراعية الخارحية، مؤكدًا أنه يُعد الذراع الأساسي بوزارة الزراعة المصرية لتدريب الأشقاء من دول القارة الإفريقية، وأمريكا اللاتينية، ودول جنوب شرق آسيا.

وكشف الوزير ، عن أن المركز قد خرّج منذ إنشائه في ستينات القرن الماضي أكثر من 25 ألف متدرب من مختلف دول العالم، مما يعكس الدور الرائد لمصر في بناء القدرات البشرية وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، كما أعرب عن تقديره لجميع  بالمركز، على ما بذلوه من جهد مخلص وعمل دؤوب خلال فترة تنفيذ هذا البرنامج التدريبي، مما كان له أبلغ الأثر في إنجاحه وتحقيق أهدافه.


ووجه فاروق الشكر إلى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، على الدعم المتواصل والجهود المخلصة لضمان استمرار هذه البرامج التدريبية الهادفة لرفع كفاءة العاملين بقطاع الزراعة، كما تقدم بالشكر إلى ممثلي الوكالة اليابانية للتنمية الدولية (جايكا) على دعمهم لهذه المبادرات.

وأعرب وزير الزراعة عن تمنياته بالنجاح للخريجين، داعيا إياهم إلى ترجمة ما اكتسبوه من خبرات إلى إنجازات عملية تخدم بلادهم وتدعم مسيرة التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في القارة الإفريقية.

وشارك في البرنامج التدريبي الذي استمرت فعالياته لمدة شهر كامل، ممثلون من 10 دول إفريقية هي: الكاميرون، بوركينا فاسو، تنزانيا، توجو، جابون، زامبيا، غينيا، مدغشقر، موزمبيق، وناميبيا، حيث ركز البرنامج على برامج بحوث وإرشاد الأرز، تربية النباتات والتهجين، واستراتيجيات لزيادة إنتاجية وحدة المياه تحت ظروف التغيرات المناخية.
وتضمن البرنامج أيضا الشق العملي والميداني، والذي شمل زيارات لمحافظات كفر الشيخ والإسكندرية للتدريب على إدارة العناصر والتربة، المكافحة المتكاملة للآفات، إنتاج تقاوي أرز عالية الجودة، وتحليل عينات التربة والمياه، وجودة الحبوب، كما شمل أيضا جولات سياحية في محافظتي الجيزة والإسكندرية لتسليط الضوء على مكانة مصر التاريخية والأثرية.

