قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح يزاحم ميسي ورونالدو وهالاند في قائمة هدافي دوري الأبطال
فيضانات السودان.. إجلاء أكثر من 500 أسرة سودانية والري تطلق الإنذار الأحمر
محمد عبد الغني: خطة ترامب حول غزة تهدد حل الدولتين
عبوات مُقلّدة من دواء شهير لعلاج الكحة .. التفاصيل ورقم التشغيلة المغشوشة
وزير الزراعة: المستقبل في التصدير المصري واعد.. فيديو
أيهما أفضل تأخير صلاة العشاء أم أدائها جماعة في المسجد؟.. الإفتاء توضح
تراجع وول ستريت مع قلق المستثمرين من تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا متنوعة عن السيارات، تشمل أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث إصدارات وتقنيات السيارات، بالإضافة إلى تغطية تقارير حول سوق السيارات في مصر وتطوراته

رئيس شركة فورد يهاجم أبل بسبب نظام CarPlay Ultra
هاجم رئيس فورد شركة أبل بسبب نظام CarPlay Ultra الجديد، معتبرًا أنه يحد من استقلالية شركات السيارات في تطوير أنظمة الترفيه والاتصال داخل مركباتها.
 

محدش بيشتريها .. تويوتا تبيع 18 سيارة فقط في بلدها اليابان
في مفاجأة صادمة، لم تتمكن تويوتا من بيع سوى 18 سيارة من طراز معين داخل السوق اليابانية خلال عام كامل، ما أثار التساؤلات حول أسباب العزوف.
 

سيارة شهيرة يحبها الجميع تختفي بعد 2026
أعلنت شركة سيارات عالمية عن نيتها وقف إنتاج أحد أشهر طرازاتها المحبوبة بعد عام 2026، ما أثار حالة من الحزن بين عشاقها حول العالم.
 

محبوبة الملايين.. هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد وتوقف إنتاجها
أكدت هيونداي أنها ستوقف إنتاج سيارتها الشهيرة نهائيًا، لتودع واحدة من أكثر الطرازات شعبية على الإطلاق في تاريخها.
 

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة
تحذيرات واسعة من خلل خطير في بعض سيارات كيا، حيث يؤدي الضغط على زر معين إلى نشوب حريق مفاجئ خلال ثوان معدودة.
 

أخبار السيارات سيارات السيارات 2026 فورد أبل تويوتا هيونداي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

يخالف القرآن.. خالد الجندي يحذر من مقولة "اعمل الخير وارمه البحر"

موضوع خطبة الجمعة غدا

شرف الدفاع عن الأوطان.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

يوم القهوة العالمي

يوم القهوة العالمي .. لهذا السبب حرمها الفقهاء لمدة 400 سنة

بالصور

بفستان جريء.. مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها
بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها
بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

سيارة روبوتية تربك شرطة كاليفورنيا بعد مخالفة مرورية دون سائق

مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة

ألمانيا تحظر على الجيش الأمريكي استخدام سيارات تسلا سايبرتراك.. ما السبب؟

سايبرتراك
سايبرتراك
سايبرتراك

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد