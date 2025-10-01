أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا متنوعة عن السيارات، تشمل أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث إصدارات وتقنيات السيارات، بالإضافة إلى تغطية تقارير حول سوق السيارات في مصر وتطوراته

رئيس شركة فورد يهاجم أبل بسبب نظام CarPlay Ultra

هاجم رئيس فورد شركة أبل بسبب نظام CarPlay Ultra الجديد، معتبرًا أنه يحد من استقلالية شركات السيارات في تطوير أنظمة الترفيه والاتصال داخل مركباتها.



محدش بيشتريها .. تويوتا تبيع 18 سيارة فقط في بلدها اليابان

في مفاجأة صادمة، لم تتمكن تويوتا من بيع سوى 18 سيارة من طراز معين داخل السوق اليابانية خلال عام كامل، ما أثار التساؤلات حول أسباب العزوف.



سيارة شهيرة يحبها الجميع تختفي بعد 2026

أعلنت شركة سيارات عالمية عن نيتها وقف إنتاج أحد أشهر طرازاتها المحبوبة بعد عام 2026، ما أثار حالة من الحزن بين عشاقها حول العالم.



محبوبة الملايين.. هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد وتوقف إنتاجها

أكدت هيونداي أنها ستوقف إنتاج سيارتها الشهيرة نهائيًا، لتودع واحدة من أكثر الطرازات شعبية على الإطلاق في تاريخها.



تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

تحذيرات واسعة من خلل خطير في بعض سيارات كيا، حيث يؤدي الضغط على زر معين إلى نشوب حريق مفاجئ خلال ثوان معدودة.

