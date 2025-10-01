اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة

قرر سائق الانتقام من شاب اكتشف ارتباطه بشقيقته بعلاقة غير شرعية فاستدرجه لشقته واحتجزه بداخلها وتعدى عليه بالضرب ثم أجبره على ارتداء ملابس حريمي وصوره فيديو بمنطقة منشأة القناطر

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة منشأة القناطر، بإبلاغ شاب بتعرضه للسحل والضرب والتصوير بفيديو مخزي، واتهم في بلاغه سائق بإجباره على ارتداء ملابس حريمي عنوة تحت تهديد السلاح الأبيض، وتصوير مقاطع فيديو له أثناء سبه وشتمه والتعدي عليه بالضرب بسبب اكتشافه علاقته بشقيقته.

ومن خلال تحريات رجال المباحث، تبين صحة ما ورد في البلاغ، وتم إعداد الأكمنة، وتمكن رجال مباحث القسم من القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على جهات التحقيق.