قائمة برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا لخوض مواجهة باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:



حراسة المرمى: تشيزني – إيدر ألير – كوشين.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – أندرياس كريستنسن – جيرارد مارتن – جول كوندي – إريك جارسيا – جورفي.

خط الوسط: بيدري جونزاليس – مارك كاسادو – داني أولمو – فريني دي يونج – مارك بيرنال – درو.

خط الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال – ماركوس راشفورد – روني باردجي – فيرنانديز.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الخامس برصيد 3 نقاط، فيما يأتي فريق برشلونة في المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط.