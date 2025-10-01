قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا
اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة
أول تعليق من فان دايك بعد خسارة ليفربول مباراتين متتاليتين

دعا الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول الإنجليزي، فريقه إلى التحسن والتخلص من الأخطاء السخيفة بعد الهزيمة 1-صفر على ملعب جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء وخسارة جهود الحارس أليسون للإصابة.
وكانت هذه الهزيمة الثانية تواليا لليفربول بعد أن فقد متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز العلامة الكاملة بالخسارة على ملعب كريستال بالاس يوم السبت الماضي.
وقال قلب الدفاع الهولندي لمنصة أمازون برايم: "أكره الخسارة لكن لا داعي للقلق. يجب أن نتحسن، يتعين علينا ترجمة الفرص إلى أهداف وعدم التسبب في ركلات جزاء مثلما حدث اليوم وعدم ارتكاب أخطاء سخيفة، من السهل جدا أن نقول هذه الأشياء أكثر من أن نحققها بالفعل، وعلينا أن نواصل العمل".
وتابع: "يجب أن نواصل العمل مع التركيز على المباراة التالية، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به".
وسجل فيكتور أوسيمن من ركلة جزاء ليواجه جلطة سراي ضربة موجعة لليفربول بهزيمة ثانية على التوالي في ليلة صعبة بدوري أبطال أوروبا في إسطنبول.
ولم تقتصر الخسارة على نتيجة 1-صفر فقط، بل شهد ليفربول خروج حارس مرماه أليسون والمهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي بسبب الإصابة، وأكد المدرب أرنه سلوت غياب الحارس البرازيلي عن مباراة الفريق المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي.
وأوضح سلوت إنه يشعر بخيبة أمل، لكن الأداء كان أفضل كثيرا من مباراة السبت الماضي.
وأضاف: "خسرنا الآن مرتين متتاليتين، وهذا أمر طبيعي مع جدول المباريات المزدحم، لم تكن مباراة جلطة سراي خارج ملعبنا سهلة، مثلها مثل بالاس، والآن سنلعب أمام تشيلسي خارج ملعبنا وهي من المباريات الصعبة للغاية".
واختتم: "أنا سعيد ببعض الجوانب، طريقة لعبنا في الشوط الأول وكيف سيطرنا على المباراة، عدد المرات التي لاحت لمهاجمينا الفرص من مواقع واعدة، الشوط الثاني، كان الأداء أقل كثيرا، لم يكن هناك الكثير من الوقت للعب، مهاجمهم سقط أربع أو خمس مرات على أرض الملعب إضافة للتبديلات والإصابات".
ومع عدم وصول ألكسندر إيزاك المنتقل في صفقة قياسية للنادي لكامل لياقته البدنية حتى الآن لكنه شارك بديلا في الشوط الثاني إلى جانب محمد صلاح إضافة إلى بعض اللاعبين الجدد الذين لم يتأقلموا بعد مع الفريق، لا يمكن لليفربول تحمل خسارة جهود موهبة تهديفية مثل إيكيتيكي.
كما أن مستوى صلاح يثير القلق أيضا إذ كانت آخر مباراة يبدأها الدولي المصري من على مقاعد البدلاء في دوري أبطال أوروبا قبل ثلاث سنوات ولم يكن له أي تأثير يذكر عندما شارك.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الشيخ خالد الجندي

يخالف القرآن.. خالد الجندي يحذر من مقولة "اعمل الخير وارمه البحر"

موضوع خطبة الجمعة غدا

شرف الدفاع عن الأوطان.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

يوم القهوة العالمي

يوم القهوة العالمي .. لهذا السبب حرمها الفقهاء لمدة 400 سنة

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

سيارة روبوتية تربك شرطة كاليفورنيا بعد مخالفة مرورية دون سائق

ألمانيا تحظر على الجيش الأمريكي استخدام سيارات تسلا سايبرتراك.. ما السبب؟

هدى المفتي تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

