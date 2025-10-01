قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
علياء فوزى

شهد سعر الريال السعودي أكثر العملات العربية طلبا في مصر تراجعا في أغلب البنوك اليوم مسجلا دون الـ13 جنيه بيعا وشراء.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” حركة العملة السعودية مقابل الجنيه المصري، بختام تعاملات اليوم الأربعاء الأول من أكتوبر 2025.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.81 جنيه

سعر البيع: 12.83 جنيه

بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.79 جنيه

سعر البيع: 12.86 جنيه

وصل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.75 جنيه

سعر البيع: 12.77 جنيه

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.74 جنيه

سعر البيع: 12.78 جنيه

بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.73 جنيه

سعر البيع: 12.78 جنيه

وصل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.71 جنيه

سعر البيع: 12.78 جنيه

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي المصري  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.71 جنيه

سعر البيع: 12.78 جنيه

وصل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.70 جنيه

سعر البيع: 12.77 جنيه

بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.68 جنيه

سعر البيع: 12.77 جنيه

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.67 جنيه

سعر البيع: 12.79 جنيه

ووصل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي الدولي  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.62 جنيه

سعر البيع: 12.88 جنيه

وسجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.33 جنيه

سعر البيع: 12.77 جنيه

