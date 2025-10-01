أحمد حسن: جوزيه جوميز ضمن المرشحين لتدريب الأهلي

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عبر صفحته الشخصية التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تصريحات خاصة لمصدر داخل النادي الأهلي بشأن ملف المدير الفني الجديد.

وأكد المصدر أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الحالي لنادي الفتح السعودي، ما زال ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب الفريق الأحمر، إلا أن الأهلي لم يتواصل معه مؤخرًا نظرًا لارتباطه بعقد مع ناديه.

وأضاف المصدر أن المفاوضات قد تُجدد مع جوميز حال إنهاء تعاقده بشكل ودي مع الفتح، ليعود اسمه مرة أخرى إلى دائرة الترشيحات لقيادة الأهلي



ومن ناحية أخرى كشف محمد الضيف، المتحدث الإعلامي باسم نادي الفتح السعودي، حقيقة اقتراب مدرب الفريق جوزيه جوميز، من تدريب الأهلي.

كانت تقارير صحفية، أكدت أن الفتح يفكر في إقالة جوزيه جوميز من تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج، وسط اهتمام الأهلي بالتعاقد معه.

وقال الضيف لصحيفة “اليوم السعودية” :"ما تردد بشأن اقتراب رحيل جوميز عن تدريب الفتح غير صحيح".

وأضاف: "جوميز مستمر في منصبه بشكل طبيعي، ولا يوجد أي نية لإقالته خلال الوقت الحالي".

يذكر أن الأهلي أعلن الشهر الماضي إقالة خوسيه ريبيرو من تدريب الفريق، وعين عماد النحاس مدربًا مؤقتًا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينا على الزمالك بهدفين مقابل هدف، الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.