البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا
اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة
رياضة

أحمد حسن: جوزيه جوميز ضمن المرشحين لتدريب الأهلي

جوميز
جوميز
يارا أمين

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عبر صفحته الشخصية التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تصريحات خاصة لمصدر داخل النادي الأهلي بشأن ملف المدير الفني الجديد.

وأكد المصدر أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الحالي لنادي الفتح السعودي، ما زال ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب الفريق الأحمر، إلا أن الأهلي لم يتواصل معه مؤخرًا نظرًا لارتباطه بعقد مع ناديه.

وأضاف المصدر أن المفاوضات قد تُجدد مع جوميز حال إنهاء تعاقده بشكل ودي مع الفتح، ليعود اسمه مرة أخرى إلى دائرة الترشيحات لقيادة الأهلي


ومن ناحية أخرى كشف محمد الضيف، المتحدث الإعلامي باسم نادي الفتح السعودي، حقيقة اقتراب مدرب الفريق جوزيه جوميز، من تدريب الأهلي.

كانت تقارير صحفية، أكدت أن الفتح يفكر في إقالة جوزيه جوميز من تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج، وسط اهتمام الأهلي بالتعاقد معه.

وقال الضيف لصحيفة “اليوم السعودية” :"ما تردد بشأن اقتراب رحيل جوميز عن تدريب الفتح غير صحيح".
وأضاف: "جوميز مستمر في منصبه بشكل طبيعي، ولا يوجد أي نية لإقالته خلال الوقت الحالي".

يذكر أن الأهلي أعلن الشهر الماضي إقالة خوسيه ريبيرو من تدريب الفريق، وعين عماد النحاس مدربًا مؤقتًا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينا على الزمالك بهدفين مقابل هدف، الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

