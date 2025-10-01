ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق يعلن اقتراب عودة أرض أكتوبر للزمالك

كشف ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق عن اقتراب عودة أرض أكتوبر للزمالك، وذلك من خلال منشوره الأخير عبر حسابه الشخصي بموقع إكس"تويتر سابقًا" والذي قال فيه: "إلى جماهير نادي الزمالك الوفية وإلى مجلس لإدارة و أعضاء الجمعية العمومية المحترمين، اطمئنكم أننا سنتسلم خطاب أرض اكتوبر في القريب العاجل جدا وهذا للعلم".

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.