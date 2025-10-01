إخلاء سبيل قبطان الغواصة سندباد في قضية غرق السياح الروس بالغردقة

قررت محكمة جنح الغردقة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد مصطفى، إخلاء سبيل قبطان الغواصة السياحية "سندباد" المتهم في حادث غرقها بالبحر الأحمر والذي راح ضحيته 6 سائحين روس وأُصيب العشرات، وذلك دون أي ضمانات، مع تحديد جلسة 26 نوفمبر المقبل لاستكمال نظر القضية.

وخلال جلسة اليوم، طالب فريق الدفاع عن القبطان بتشكيل لجنة فنية وهندسية محايدة لإعداد تقرير مستقل يكشف الملابسات الحقيقية وراء الكارثة، بعيدًا عن أي تضارب أو تشكيك.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس الماضي عندما تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر بلاغًا بغرق الغواصة السياحية أثناء رسوها أمام أحد المنتجعات الشهيرة بالغردقة، وكانت تقل نحو 50 راكبًا، من بينهم 5 من الطاقم المصري و45 سائحًا أجنبيًا. الحادث أسفر عن مصرع 6 روس وإصابة 29 آخرين نُقلوا لتلقي العلاج، فيما جرى إنقاذ بقية الركاب.

جهات التحقيق كانت قد وجهت للقبطان تهم القتل الخطأ والإصابة الخطأ بعد الاطلاع على تقرير فني موسع أصدرته لجنة من هيئة السلامة البحرية بالإسكندرية. التقرير أوضح أن الغواصة لم تتعرض لأي اصطدام أو تحرك غير قانوني، كما شمل مراجعة شاملة لسجلات الصيانة وتراخيص التشغيل والتسجيلات الخاصة بالرحلة الأخيرة إضافة إلى شهادات أفراد الطاقم، لتقييم مدى التزام الشركة بمعايير الأمان وتحديد المسؤوليات.