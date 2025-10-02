الصيرفي: الصين تطور قطاع المعادن النادرة لتقوية موقفها الاقتصادي والسياسي العالمي

قال الدكتور أبو الهدى الصيرفي، رئيس هيئة المواد النووية الأسبق، إن الحديث عن أبعاد وتداعيات الخطة الصينية الجديدة لتطوير قطاع المعادن غير الحديدية يتطلب فهم الرسائل الاقتصادية والسياسية التي تحملها هذه الخطوة.

وأضاف الصيرفي في مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»: «بالطبع هناك رسائل سياسية، لكن ما يهمنا الآن هو الرسائل الاقتصادية التي يمكن قراءتها من إعلان الصين عن هذه الخطة، خاصة في ظل الصراع الخفي الذي يدور على المستوى العالمي بين الدول الكبرى التي تمتلك احتياطيات كبيرة من المعادن مثل الصين والولايات المتحدة وروسيا وأستراليا وبعض دول أمريكا الجنوبية».

وأشار إلى أن الصين تمتلك نسبة كبيرة من الاحتياطي العالمي من المعادن، لا سيما المعادن الأرضية النادرة التي تبلغ 17 معدنًا، وتُستخدم في الصناعات المتقدمة مثل صناعة الطائرات والصواريخ والفضاء، وتستحوذ الصين على حوالي 44% من إنتاج واحتياطي هذه المعادن.

وأوضح الصيرفي أن الصين تعتمد على سياسة تقليل الإنتاج المحلي للحفاظ على هذه المعادن الثمينة، مع التركيز على تطوير تكنولوجيا تدوير المعادن لاسترجاع العناصر الأرضية النادرة.

وحول مدى واقعية أهداف النمو المعلنة في القيمة المضافة للإنتاج، قال الصيرفي إن الصين تتجه أيضًا إلى استثمارات خارجية في دول أفريقيا التي تمتلك حوالي 30% من احتياطي المعادن العالمي، لتعزيز موقفها في المنافسة العالمية.