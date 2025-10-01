أبرزهم سرعته 230 كيلو متر.. تعرف على أنواع القطارات الكهربائية السريعة في مصر

أكدت دينا أبو الفتوح مدير عام الوحدات المتحركة بالهيئة القومية للأنفاق، أن هناك 3 أنواع من القطارات السريعة الخاصة بشبكة القطار الكهربائي السريع .



وقالت دينا أبو الفتوح في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" لدينا قطار سرعته 230 كيلو متر في الساعة ويكون مكون من 8 عربات متصلة مع بعضها ومفتوحة من الداخل على بعضها البعض ".

وتابعت دينا أبو الفتوح :" القطار السريع مزود بأماكن مخصصة لاستقبال ذوي الهمم ".

وأكملت دينا أبو الفتوح :" ولدينا قطار سريع سرعته 160 كيلو متر في الساعة مكون من 4 عربات وسعة الركاب داخله 847 راكب ".

ولفتت دينا أبو الفتوح :" ولدينا قطارات سريعة للبضائع سرعتها 120 كيلو متر في الساعة وحمولتها 1200 طن ".

