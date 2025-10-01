قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الثانوية العامة شرطا لضم خريجي الحقوق لنقابة المحامين.. تفاصيل جديدة
القانون يحظر عزل أو حرمان ذوي الإعاقة من الرعاية الطبية أو المجتمعية
مدبولي يتابع ما يتم تنفيذه من إجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية.. برنامج تنفيذي يحدد مهام الوزارات
أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. أدعية نبوية تحفظك وتشرح صدرك
119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي
حالة وحيدة تنقذ منتخب مصر من الإقصاء بمونديال الشباب
الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا
إخلاء سبيل قبطان الغواصة سندباد في قضية غرق السياح الروس بالغردقة
شاهد.. سر رفض محمد صلاح التوقيع على قميص فلسطيني
بعد القصف الإسرائيلي.. ترامب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر «تهديدا لأمن أمريكا»
الرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا
انخفاض أسعار البيض والدواجن.. وسعر الكرتونة العادل لا يتجاوز 125 جنيهًا
أبرزهم سرعته 230 كيلو متر.. تعرف على أنواع القطارات الكهربائية السريعة في مصر

القطار السريع
القطار السريع
هاني حسين

أكدت دينا أبو الفتوح مدير عام الوحدات المتحركة بالهيئة القومية للأنفاق، أن هناك 3 أنواع من القطارات السريعة الخاصة بشبكة القطار الكهربائي السريع .


وقالت دينا أبو الفتوح  في حواره في برنامج  " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :"    لدينا قطار سرعته 230 كيلو متر في الساعة ويكون مكون من 8 عربات متصلة مع بعضها ومفتوحة من الداخل على بعضها البعض ".

وتابعت دينا أبو الفتوح :"  القطار السريع مزود بأماكن مخصصة لاستقبال ذوي الهمم ".

وأكملت دينا أبو الفتوح :"  ولدينا قطار سريع سرعته 160 كيلو متر في الساعة مكون من 4 عربات  وسعة الركاب داخله 847 راكب ".

ولفتت دينا أبو الفتوح :"  ولدينا قطارات سريعة للبضائع سرعتها 120 كيلو متر في الساعة وحمولتها 1200 طن ". 
 

القطار القطار السريع اخبار التوك شو قطارات القطار الكهربائي السريع

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

البابا تواضروس

نشاط رعوي مكثف للبابا تواضروس في الدير المحرق بأسيوط | صور

اسبوع القاهرة للطعام

وزارة السياحة والآثار ترعي النسخة الثالثة من أسبوع القاهرة للطعام

القمل

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لمستحضر لمكافحة القـ مل وعلاج الجـ رب

بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل

أسعار أرخص 5 سيارات "زيرو" موديل 2026 بالسوق المصري

بفستان جريء.. مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

