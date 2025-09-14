كامل الوزير: عرضنا على شركات أميركية الاستثمار في الموانئ والقطار السريع

اطلع وفد من ممثلي الشركات الأميركية، خلال زيارته اليوم الأحد إلى ميناء الإسكندرية برفقة السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية بالقاهرة، على عدد من فرص الاستثمار التي طرحتها وزارة النقل المصرية، تشمل إدارة أحد خطوط القطارات السريعة، وتشغيل ميناء جاف، إلى جانب مشروع منطقة صناعية كبرى.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال استقباله الوفد، أن مصر خطت خطوات واسعة في تطوير أسطولها البحري وتسعى لإقامة شراكات قوية في مجال النقل البحري، مشيراً إلى أن ميناء الإسكندرية يُعد أكبر موانئ الشرق الأوسط، وأن الدولة جاهزة من خلال إدارة متخصصة لتطوير وتشغيل المحطات.

وأوضح الوزير أن هذه العروض تأتي في إطار حرص الدولة على جذب استثمارات أميركية إلى مشروعات الموانئ والنقل، بما يدعم توجه مصر نحو التحول إلى مركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية.

شهد الجولة في ميناء الإسكندرية كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل، واللواء إيهاب صلاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.