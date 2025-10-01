القومية للأنفاق: نسب التنفيذ داخل محطات القطار السريع تتراوح من 70 إلى 75%

أكد طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن مسار القطار الكهربائي السريع مختلف عن مسار السكة الحديد ومعظم المحطات الخاصة بالقطار السريع تخدم الظهير الصحراوي.

وقال جويلي في حواره ببرنامج “الحياة اليوم “ المذاع على قناة ”الحياة”: "نصل لنسب تنفيذ داخل محطات القطار السريع بالخط الأول بنسب تتراوح من 70 لـ 75 %".

وتابع : " نسب الإنجاز في الـ 21 محطة بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع تتراوح من 60 لـ 70 %".



وأكمل طارق جويلي : "شركات مصرية تقوم بالأعمال الإنشائية داخل محطات القطار الكهربائي السريع ".

ولفت جويلي : " تم إنشاء شركة بالتعاون بين شركة ألمانية وشركة مصرية لإدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي السريع ".