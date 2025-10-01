رنا رئيس: حابة أشكر من قلبي كل شخص سأل واطمن عليا

وجهت الفنانة رنا رئيس، رسالة شكر وامتنان إلى جمهورها عقب تجاوزها أزمتها الصحية الأخيرة.

وكتبت رنا رئيس عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: “حابة أشكر من قلبي كل شخص سأل واطمن عليا، وجودكم ورسائلكم فرقوا معايا أكتر مما تتخيلوا الحمد لله أنا أحسن بكتير دلوقتي وممتنة جدًا لكل هذا الحب والدعم”.

وكانت قد تعرضت الفنانة رنا رئيس لوعكة صحية وتجري عملية جراحية دقيقة للاطمئنان على حالتها بعد تعرضها لنزيف شديد.

وقالت منة رئيس، شقيقة رنا رئيس لموقع صدى البلد: “رنا أجهضت طفلها الأول منذ حوالي شهر واستمر النزيف منذ وقتها وتدخل حالياً غرفة العمليات لإجراء منظار والاطمئنان على حالتها”.